2018-ban mentális egészségének megóvása érdekében visszavonult a fellépésektől, és mindössze egy évvel ezelőtt, 2022-ben volt újra hallható élőben a Heineken Balaton Sound nyitónapjának sztárfellépője, a holland Robbert van de Corput, azaz Hardwell, aki a szerdai bulija előtt villáminterjút adott az Indexnek. A DJ többek között elmondta, mennyire hálás a magyar rajongóinak, akik közül Zamárdiban néhányat személyesen is megismerhetett, illetve a legnehezebb időszakáról és az azt követő szárnyalásáról is lerántotta a leplet.

A kezdeti rossz, esős idő ellenére mintha az égiek is rámosolyogtak volna a Heineken Balaton Sound nyitónapján a közönségre, a nagyszínpados sztárfellépők érkezése előtt már tűző napsütésben várhatták a vízparton kedvenceiket a fesztiválozók – akik között természetesen idén is akad csapatni és hódítani vágyó hazai fiatal, de a más európai fesztiválokhoz képest olcsóbb árak miatt külföldről érkező bulizók is.

A teljesen új látvánnyal előrukkoló nagyszínpadon nincs hiány világhírű lemezlovasokból, akik közül a nyitónapon a francia Kungs, majd a Korda György Reptér című számát is a lejátszási listájára tűző KSHMR után az este fő produkcióját nyújtó holland Hardwell, azaz Robbert van de Corput nem sokkal a fellépése előtt adott interjút az Indexnek.

Aláírta egy magyar rajongója kezét, csütörtökre már tetoválás lesz belőle

Láthatóan nem okozott komoly fáradtságot a Budapestre vezető repülő-, majd a magyar fővárosból Zamárdiba vezető autóút sem Hardwell számára. A 35 éves bredai DJ amellett, hogy a 21 óra 30 perckor startoló fellépése előtt egy rövid meet and greet (azaz közönségtalálkozó) keretein belül néhány szerencsés magyar rajongójával is találkozott, lapunknak is energiától duzzadva, mosolygósan nyilatkozott, beszélgetésünk elején rögtön a magyar fanokkal szerzett friss élményeiről áradozva.

Mindig szeretek személyesen is találkozni a rajongókkal, ezért nagyon örültem ennek a meet and greet lehetőségnek. Nagyon szívesen elvállalom ezeket, hiszen amikor eljövök egy olyan fesztiválra, mint a Balaton Sound, jó látni, hogy valóban kíváncsiak rám az emberek – ez pedig hatalmas löketet ad nekem, mielőtt felmegyek a színpadra zenélni

– mondta.

És hogy különleges ajándékokkal is gazdagodott-e?

Többen is hoztak nekem emlékbe kisebb meglepetéseket és emléktárgyakat, amiknek mindig külön örülök, hiszen jó ezekre visszatekinteni később. Több rajongói csoport tagjait is bemutatta nekem a kiadó, így a legnagyobb magyar rajongóimmal is megismerkedhettem személyesen. Az egyik srác például megkérte, hogy írjam alá a karját, hogy másnap felvarrathassa oda, így mára is jutott egy igazán emlékezetes pillanat

– tette hozzá nevetve a DJ Mag szaklap 100-as listáján 2013-ban és 2014-ben is elsőként végző előadó.

Hardwell ezt követően kiemelte, hogy mivel a fellépéseken a zenei hangzás mellett rendkívül fontos számára a a vizuális szórakoztatás is, így különösen örült annak, hogy a nagyszínpad megújuló látványelemei egy igazán különleges show elkésztését tették számára lehetővé.

Számomra pont most ért véget a nyaralás, de még a szabadságom alatt is dolgoztam a zenei projekteken, és a látványra is nagy hangsúlyt fektettünk. Mivel ez a helyszín lenyűgöző, így ehhez több új vizuális elemet rögzítettünk. Általában évente csak egyszer frissítjük ezeket, de most a nyári szezon előtt kivételt tettünk. Az egész csapatom itt van, a hangmérnöktől kezdve a vizuálért és a fényekért felelős emberekig mindenki, így biztos vagyok benne, hogy ez egy felejthetetlen show lesz!

– emelte ki Hardwell, aki – elnézve egy órával később a fellépésére önfeledten bulizó közönséget – valóban nem tévedett sokat.

A négyéves kihagyás, a mentális problémák és a kiégés már a múlté

Nem volt azonban mindig ennyire csillogó a tekintete a holland előadónak, Hardwell ugyanis 2018-ban úgy döntött, szünetelteti a karrierjét, mivel úgy érezte, teljesen kiégett, ami a mentális egészségére is hatással lehet. A kezdeti elhatározást aztán tovább tetézte a fesztiválszezonok kiesése a koronavírus miatt, így a DJ négy éven keresztül, egészen a 2022-es visszatéréséig nem volt hallható élőben.

Azt hiszem, nagyon nagy szükségem volt a szünetre, életmentő volt. Tizenöt éves korom óta turnézom, most pedig 35 vagyok. Tehát közel 20 évig, szünet nélkül turnéztam, így hatalmas szükségem volt arra, hogy ezt megtörjem, és csak a zenei munkára koncentráljak. Néha vissza kell lépned két lépést az előre haladáshoz, és alapvetően azt hiszem, én ezt tettem. Szerencsére még időben… Újraalkottam a saját hangomat, elkészítettem a Rebels Never Die albumot, és mostanra energikusabb vagyok a színpadon, és jobban élvezem az egészet, mint bármikor korábban. Ma már nem vállalok el mindent, nem csinálok annyi fellépést, a kiadómmal közös munka egyébként is lefoglal. A hangsúly azon van, hogy zenét készítek, és azt hiszem, végre megtaláltam a tökéletes egyensúlyt

– vallotta be lapunknak Hardwell, aki 2022-es visszatérő albumán is ebben a szellemben, a korábbiakkal ellentétben teljesen egyedül dolgozott.

Az albumomat egyedül akartam elkészíteni a visszavonulásom alatt, mert egy teljesen új hangzást akartam létrehozni. Szükségem volt arra, hogy egyedül dolgozzak, és szerencsére mostanra el is készült az album, a fogadtatása pedig elképesztő

– számolt be az emberpróbáló időszak pozitívumairól a lemezlovas.

Az előadó a sikerekhez mérten a jövőre nézve sem aprózza el a terveit, folyamatosan újabb dalok megjelentetésén dolgozik, az egyik pedig pontosan az idei Sound pénteki napján lesz először hallható.

A tavalyi album óta már rengeteg új zenét kiadtam, és egy új kislemez is megjelenik pont ezen a pénteken – az Anybody Out There, egy közös dal lesz Alex Hepburn és Azteck közreműködésével. A Balaton Sound a nyári turném első állomása, ami miatt ma különösen izgatott vagyok, de az egész nyár miatt is – Európában szinte az összes nagy fesztiválon játszom, emellett a jövőbeli tervek között rengeteg új zene kiadása is szerepel. Ezenkívül pedig csak élvezem a nyarat!

– zárta a beszélgetést az előadó, aki – egy rövid technikai probléma ellenére – a szerdai napon egy eszeveszett show-val mozgatta meg a fesztivál területén található, talán a hét közbeni időpont miatt még néhol foghíjas, ám annál nagyobb kedvvel tomboló közönséget. (Hard)WELL DONE!

(Borítókép: Hardwell. Fotó: Kaszás Tamás / Index)