Észreveszi-e az ember, ha kezd kicsúszni az életből?

Cseh Tamás egykori albérletében írhatnak dalszöveget azok, akik ellátogatnak a 2023. augusztus 1–5-ig tartó 16. Ördögkatlan Fesztiválra, de rácsodálkozhatnak arra is, ahogy indiánok veszik birtokba Beremend központját. Bérczes László szerint a fiatalok még szóba állnak egymással, az Index kulturális rovatának arútluK című podcastjában pedig elmondja azt is, miért nem lesz soha celeb Másik János.

„Remélem, ez nem programismertető beszélgetés lesz” – mondja a podcastban Bérczes László, az Ördögkatlan Fesztivál társalapítója és -szervezője, és ha vele készül interjú, akkor biztosak lehetünk benne, hogy sok mély, érdekes és izgalmas téma is szóba kerül.

Észreveszi-e az ember, hogy kezd kicsúszni az életből, mert hát kicsúszik, hiszen az idő telik, és kérdés, mikor kezd ezzel szembesülni: a kamaszkorban, aztán felnőttként, de akkor még csak úgy, hogy ez messze van, nem kell vele foglalkozni

– mondja például arra kérdésre, hogy 72 évesen még meddig lehet bírni a fesztiválszervezést. Ehhez hozzátartozik az is, hogy miképpen tudja a dolgokat elengedni, átadni. „Át tudjuk-e adni a fiataloknak, mert mindannyian kapaszkodunk, az életbe kapaszkodunk és a feladatba, mert ha feladatunk van, az olyan, mintha lenne értelme az életünknek.”

Cseh Tamás szobája

Arra a kérdésre, hogy fiatalon tarja-e a fesztiválszervezés, ismét csak nem szokványos választ ad: „Ez is olyan, hogy mennyire csapja be magát az ember, mennyire van szüksége arra, hogy becsapja magát. Van benne igazság, hogy fiatalon tart, de attól még, hogy egy fiatallal beszélgetek, az a 72 nem változik meg, amennyi vagyok. Ebben kell jól egyensúlyozni.”

Idén lenne 80 éves Cseh Tamás, a dalnok, aki Bérczes László barátja volt, és a Katlanhoz is ezer szállal kötődik – őt is megidézik az idei programokban. Lesz például egy szoba Iskola utca 35. néven, ez volt a dalnok albérlete, itt írták az első dalokat Bereményi Gézával. Ezt a korabeli fényképek és az elbeszélések alapján rendezik be: két hokedli, egy ágy, egy égő, ami a plafonról lóg, rajta egy esernyő, az volt a búra. Hogy mit lehet majd itt csinálni, az kiderül a beszélgetésből.

Ahogy az is kiderül, hogy

indiánrezervátum lesz Beremend központjában;

a Puszták népe azzal szembesít, milyen borzalmasan nehéz a helyzet ma is Magyarországon;

szégyen, de Másik Jánosnak díja szinte semmi, és biztos, hogy nem lesz belőle sose celeb;

a nagyharsányi református templom átváltozik Magyar Zene Házává;

mik azok a Mezítlábas és/vagy Csíkos jegyek;

és mire jutott Bérczes László a saját magával készített beszélgetős könyvben.

