A Barbie után érkezhet a Hot Wheels és az UNO-film is

Ahogy arról a The Guardian is beszámolt, a Mattel cégcsoport nagy húzásra készül. A játékforgalmazó cég ugyanis – amihez a most debütáló Barbie-film is tartozik – további 45 termékének szélesvásznú adaptációján töri a fejét. Ha ebből bármi összejön nekik, akkor olyan játékok elevenedhetnek meg mozis környezetben, mint a Hot Wheels, a He-Man, a Polly Pocket, a Monster High, de még akár az UNO is – bár utóbbit nemigen tudnánk filmként elképzelni.

Szuperhősök és játékok

A Mattel már most a Barbie-film sikerére bazíroz, így nem kizárt, hogy ha sikerrel járnak, idővel Marvel-mennyiségű mozis produktumot gyártanak le. A Rolling Stone cikke alapján már tervben is van egy Barney, a lila dinoszaurusz kalandjait felgöngyölítő alkotás. A cég természetesen nem csak szélesvásznú filmekben gondolkodik, streamingalapú adaptációk is szóba jöhetnek, sorozatok, valamint színházi feldolgozások.

A játékcégnek viszont van egy nagy előnye a Marvel kezdeti helyzetéhez képest. Itt a célközönség – amit főként a stabil vásárlói bázisa alkot – pontosan tudja, mire számíthat. Nem egy képregény számos újragondolt változatai közt kell lavírozzanak, alkalmazkodva az eredeti szerzők és a jövendő kooperációk megvalósíthatóságához.

Kvázi szabad kezet kapnak abban, miként akarják csavarni az eseményeket a jövendő termékmegjelenésekhez, ami – ha jól csinálják – egy aranybánya. Ha ez bekövetkezik, akkor újabb bluckbustercunami indulhat, ami még jobban kiszoríthatja az eredeti ötleteket és új történeteket, amik már az elmúlt évek gigacég háborúi miatt is egyre jobban vesztettek a reflektorfényből – na meg a bevételből.

A játékuniverzum már nyitott téma volt az elmúlt pár évtizedben, de ez az első alkalom, hogy valódi világépítésre van kilátás,

ami – ha a Barbie-film nagyot durran, márpedig erre jó esély van – újabb évekre eláraszthat minket tömeggyártott bluckbuster alkotásokkal. A The Guardian írója cikkében aggodalmát fejezi ki, hogy ez vajon milyen hatással lehet Hollywood működésére, de mivel az elmúlt évtized jelentős része így is különböző franchise-filmek sorozatgyártásán alapult, ez nem egy új keletű helyzet, csupán egy következmény. Látva a sikert és a bevételi mutatókat, ha jól tudja csinálni, a Mattel aligha fog agonizálni azon, hogy belevágjon-e, vagy sem.