Eszenyi Enikő életműdíjat kapott

Észak-Macedónia egyik legfontosabb kulturális eseményén kapott életműdíjat Eszenyi Enikő csütörtökön. A magyar színésznő a botránya után hosszú időre visszavonult, ám most ismét az események középpontjába került.

Eszenyi Enikő ugyan hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől, nemrég visszatért Budapestre játszani. Május 6-án mutatták be a Játékszínben a Csodálatos vagy, Júlia! című színdarabot, amelyben Szikora János rendező Eszenyire bízta a címszerepet. A bemutató egyúttal a vígszínházi botrányát követően a fővárosi színházakból eltűnt művésznő budapesti visszatérése volt. A színdarabot eredetileg februárban mutatták volna be, ám a művésznő sérülése miatt pár hónapot csúszott a premier. Az Index ott volt az előbemutatón, kritikánkat itt olvashatja.

A színésznő a bemutató után Prága felé vette az irányt, ahol Shakespeare: Ahogy tetszik című darabjában szerepel. A napokban pedig Észak-Macedóniában járt, és az ország egyik legfontosabb kulturális eseményén kapott életműdíjat.

Rá esett a zsűri választása

A 2003-ban alapított észak-macedóniai Nemzetközi Színházi Fesztiválon korábban olyan művészek kaptak Európa Színésze-életműdíjat, mint Ljuba Tadic szerb író és színész, Ion Caramitru román színész, Bruce Myers angol színész és rendező, valamint Marcel Bozonnet francia színész.

Idén Eszenyi Enikőre esett a zsűri választása,

akit a fesztivál honlapján elismert magyar színészként, rendezőként és színházigazgatóként mutatnak be. Kiemelik a Vígszínházban töltött éveit is, valamint az elismeréseit, köztük a Kossuth-díjat és a Jászai Mari-díjat.

Az eseményt minden évben július 6. és 11. között rendezik meg a Preszpa-tó partján. A ceremónián beszédet mondott Jovan Tozievszki reszeni polgármester, Meto Jovanovszki zsűrielnök és Jordan Plevnesz fesztiváligazgató.

Eszenyi szerdán élőben jelentkezett be a közösségi oldalán, ám a díjról nem tett említést, csupán annyit mondott, hogy egy interjú erejéig érkezett Szkopjébe, és meglepetés várható, ami miatt nagyon izgatott. Arról is szót ejtett, hogy nagyon nagy élmény számára, hogy Macedóniában lehet, mert Teréz anya itt született (a korábbi Oszmán Birodalom területén), akinek még a házát is meglátogatta.