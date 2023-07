Mégis vállalta a kemoterápiát Reviczky Gábor, mert súlyosbodott az állapota

Egy hónappal ezelőtt, amikor a Magyar Mozgókép Fesztiválon életműdíjat kapott Reviczky Gábor színművész, azt mondta, hogy nem vesz tudomást a betegségéről, mert különben nem tudja legyőzni. A színművész márciusban jelentette be, hogy prosztatarákkal küzd.



A Halhatatlanok Társulatának tagjai közé választott színművészt a rák egy agresszív fajtája támadta meg. A közkedvelt művész szinte azonnal átesett egy műtéten, és célzott sugárkezelésen vett részt, azt azonban többször is elmondta, hogy a kemoterápiát visszautasítja. Alternatív gyógymódokkal próbálkozott, felesége több olyan készítményt is beszerzett, amely a felépülését segítheti, ezek között vásárolt kannabiszolajat is, amely Reviczky szerint „fantasztikus, természetes csodaszer”.



A Blikk most arról számolt be, hogy mégis vállalta a kemoterápiát a színész, mert a legutóbbi PET CT-n kiderült, hogy az állapota súlyosbodott, szervezetében áttétek alakultak ki. Az első körben hat kezelést írtak ki neki, ebből hármon már túl van, és a körülményekhez képest jól viseli: ugyanolyan lendülettel és profizmussal dolgozik, miközben árulja ráckevei otthonát – írta meg a Femina. A lap úgy úgy tudja: a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 74 éves színész 159 millióért kínálja eladásra az ingatlant. Az ingatlan.com-on is elérhető hirdetés alapján a 276 négyzetméteres ingatlan háromszintes, hat plusz egy szobás. A 650 négyzetméteres telken medence is helyet kapott.