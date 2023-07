Az európai szövetség a magyar Zeneakadémiára nehezedő kormányzati nyomásról ír

Újabb tiltakozó levél ment Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszternek, ezúttal a Magyar Jazz Szövetség részéről.

– szól az Index birtokába került, Bágyi Balázs elnök által aláírt levél. Mint írják, a pályázati feltételek kizárják, hogy jazz területen dolgozó szakember indulhasson a posztért, holott ma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem önálló tanszékeként akkreditált jazz BA, OT és MA képzés folyik. „Ennek tükrében megítélésünk szerint a pályázati kiírás érthetetlen és szakmaiatlan.”

A levél így folytatódik:

Mint bizonyára tudja, a magyar jazzoktatást a Széchenyi-díjas Gonda János alapította meg 1965-ben, majd 1990 óta a magyar felsőoktatás része, rengeteg kiváló, nemzetközi szinten is jelentős művészt adva zenekultúránknak. A magyar jazzművészet muzsikusai közül számosan magas állami kitüntetések birtokosaiként tevékenykedtek. Tavaly elhunyt ikonikus zongoristánk, Szakcsi Lakatos Béla a Nemzet Művésze volt, de sorolhatnánk a Kossuth-díjasokat (Pege Aladár, Vukán György, Szabados György, Dés László, Horváth Kornél, Dresch Mihály, Borbély Mihály...), akik e műfaj kiválóságai voltak, vagy ma is aktív alkotók, valamint a Liszt- és Erkel-díjasokat is, akik közül többen az egyetem oktatói gárdáját erősítik.