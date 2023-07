Egy bennfentes informátorra hivatkozva írta meg a The Sun, hogy a Titanic rendezője, James Cameron tárgyalásokat folytat egy nagy streaminghálózattal, hogy sorozatot készítsenek a Titan tengeralattjáró katasztrófájáról.

Olyan együttérzően mesélte el a Titanic történetét, hogy természetes érzi, hogy vállalja ez a feladat. A Titan fedélzetén tartózkodók lépéseinek visszakövetése hatalmas vállalkozás, de rengeteg időt, pénzt és erőforrást szánnának rá

– mondta az úgynevezett bennfentes.

Válaszában Cameron azt mondta, hogy „általában nem reagál a médiában megjelenő sértő pletykákra, de most muszáj lesz. NEM tárgyalok egy OceanGate-filmről, és nem is fogok soha” – zárta a rövid közleményt, amelyről a The Guardian számolt be.

A Titan katasztrófája

Júniusban az OceanGate Expeditions alapítója, Stockton Rush négy másik utassal együtt leereszkedett az Atlanti-óceán mélyére a Titan nevű tengeralattjáróval, azzal a céllal, hogy megnézze a Titanic roncsát. Tragikus módon a tengeralattjáró elvesztette kapcsolatot a felszínnel a leszállás során, ami után nemzetközi mentőexpedíció indult.

Néhány nappal később az amerikai parti őrség megerősítette, hogy megtalálták a merülőhajó darabjait az óceán fenekén, és arra a következtetésre jutottak, hogy a fedélzeten tartózkodó öt főnyi legénység valószínűleg azonnal meghalt egy „katasztrófális robbanásban”.

James Cameron a pilóta barátja volt

A robbanásról szóló hírek után sokan várták, hogy Cameron megszóljon, mivel ő nemcsak mélytengeri szakértő és a Titanic ismerője – ő maga 33 merülést hajtott végre a roncshoz, és azt állítja, hogy „több időt töltött a hajón, mint anno a kapitány” –, de barátja volt a Titan búvárpilótájának, Paul-Henri Nargeoletnek is.

Az ABC Newsnak adott interjújában, miután megerősítették, hogy a tengeralattjáró felrobbant, Cameron azt mondta, hogy „a közösségben sok ember nagyon aggódott a tengeralattjáró miatt”.

A mélymerülési mérnöki közösség számos vezetője még levelet is írt a cégnek, mondván, hogy amit csinálnak, az túl kísérleti jellegű ahhoz, hogy utasokat szállítson. Megdöbbentett a Titanic-katasztrófához való a hasonlóság, hiszen a kapitányt ott is többször figyelmeztették a hajója előtti jéghegyre, mégis teljes sebességre kapcsolt a koromsötét éjszakában. Számunkra ez nagyon hasonló tragédia, amikor figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket, és hogy pontosan ugyanazon a helyen történt katasztrófa a búvárkodással, az szerintem egyszerűen megdöbbentő. Tényleg elég szürreális.

Cameron több interjúban is beszélt a tengeralattjáró számtalan problémájáról, sőt párhuzamot vont a Titan és az Titanic 1912-es katasztrófája között. A Good Morning America című lapnak június végén azt mondta: „A Titanic azért nyűgöz le minket, mert egy rendszer óriási kudarcának tűnik, és 1500 ember fizette meg az árát.”