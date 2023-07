A Z generációs fiatalok durván sok papírkönyvet olvasnak, de egész máshogy

Észak-Amerika legnagyobb független irodalmi oldala, a Book Riot a legújabb tanulmányokra hivatkozva azt írja, a Z generáció tagjai imádnak olvasni. A portál annak is utánanézett, hogy a 26 év alattiak mennyit olvasnak, mi a kedvenc műfajuk, és, hogy mi alapján választanak könyvet.

A Wattpad (ez egy ingyenesen használható közösségi hálózat, amelyen különféle irodalmi műveket lehet megosztani és olvasni) tavaly decemberi jelentése alapján a Z generáció tagjainak 55 százaléka hetente egyszer vagy többször, 40 százaléka pedig minden nap olvas. 35 százaléka még többet is, mint a koronavírus-járvány előtt.

Bereczki Enikő ifjúsági és generáció-szakértő, A rejtélyes Z-generáció című könyv szerzője ugyanakkor lapunknak kifejtette, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Z-generáció heterogén csoport. Számára meglepő, hogy a külföldi oldalak így általánosítják egy nemzedék szokásait. Az, hogy ki hogyan szocializálódott, valamint a szülők kulturális tőkéje és igénye is hatással van arra, hogy a gyermekük milyen tartalmakra lesz vevő, vagyis vesz-e regényt a kezébe, vagy csak vicces TikTok-videókat görget.

2022-ben 788 millió könyv kelt el

A Book Riot arról is beszámolt, hogy a könyveladások globálisan kifejezetten jól alakultak, amihez a Z generáció is hozzájárult. Bár az eladások 6,5 százalékkal elmaradtak a rekorderős 2021-es évtől, a Publishers Weekly szerint 2022-ben még így is 788,7 millió könyv kelt el szerte a világon. A puha fedelesből a szokásosnál több fogyott – ez tette ki az eladások 60 százalékát –, míg a kemény fedelesből 3 százalékkal kevesebb kelt el, mint egy évvel korábban.

Annak ellenére, hogy a megkérdezett Z generációsok 67 százaléka a telefonján olvas, a puha fedeles könyveladások nekik köszönhetők. Az Egyesült Királyságban ez a szám kifejezetten magas: a Nielsen BookData jelentése szerint 2021 novembere és tavaly novembere között a 13 és 24 év közötti olvasóknak tulajdonított eladások 80 százalékát a nyomtatott könyvek tették ki.

Nyomtatott könyv vagy e-könyv?

A Z generációs olvasók többsége nem az e-könyvet, hanem a nyomtatott könyvet választja, aminek számos oka van. (A korcsoportban az eladások mindössze 14 százaléka volt tavaly e-könyv.) A könyvek fizikai tapintása és illata is számít, emellett sokan szeretnek megjegyzéseket, jelöléseket tenni egy adott oldalra. Akadnak olyanok is, akik kifejezetten gyűjtik a különleges kiadásokat.

Egy részük már csak azért sem a digitális könyveket választja, mert azok szemfáradságot okoznak. A 16 és 24 év közötti fiataloknál egyre gyakoribb a digitális detox, azaz amikor valaki egy időre felhagy a telefon, számítógép, tévé, játék, konzol vagy más digitális eszköz használatával. A képernyőtől való eltávolodásnak számos pozitív hatása van a fizikai és a mentális egészségre egyaránt.

Bereczki Enikő hívta fel a figyelmet arra, hogy egy amerikai nagymintás kutatás szerint a 2000 és 2012 között született fiatalok 56 százaléka számára a könyvolvasás a technológia által túltelített világ elől való menekülés. Tízből négy Z generációs fiatal gondolja azt, hogy a nyomtatott, papíralapú könyvek menők, és csupán 9 százalékuknak van valamilyen e-könyv olvasója.

A Z generáció elkötelezett a független könyvesboltok és könyvtárak támogatása mellett is. A Book Riot szerint a fiatalok tudatosan gondolkodnak arról, hogy hol költsék el a pénzüket, így például ahelyett, hogy az Amazonról rendelnének, inkább a helyi könyvesboltokat támogatják.

A BookTok ereje

A BookTok térhódítása is hatalmas szerepet játszik abban, hogy a Z generáció olvasási szokásai az utóbbi időben megváltoztak. Ez a TikTok könyvrajongóinak közössége, ahol a fiatalok megosztják egymással az élményeiket, és a #booktok hashtaget – amire már közel négymillióan kerestek rá – használva népszerűsítik az olvasást. Az ajánlók és vélemények milliói közül mindig kiemelkedik egy-egy igazán fontos könyvcím.

A Publishers Association által megkérdezett Z generációs olvasók 68 százaléka jelezte, hogy a BookTok olyan könyv elolvasására ösztönözte őket, amelyet egyébként nem vettek volna kézbe. A megkérdezettek 59 százaléka mondta azt, hogy a BookTok miatt szerették meg az olvasást, és 55 százaléka azóta rendszeresen használja ezt az alkalmazást.

Mit olvasnak?

A Wattpad beszámolója szerint a Z generáció imádja a műfaji változatosságot. A fiatalok olvasnak fantasyt, sci-fit, horrort, valamint szuperhősös és romantikus könyveket is. Sokan közülük egyébként nem elégednek meg ezekkel az „elavult” kategóriákkal, így egyre gyakoribb a kevert műfajok olvasása.

Emellett kifejezetten szeretik azokat a műveket is, amelyekben a kirekesztett társadalmi csoportok is feltűnnek. A Wattpadon a #Diversity címkével ellátott történetekre is egyre többen keresnek rá. Érdekesség, hogy Magyarországon pont azokat a könyveket kell lefóliázniuk a könyvesboltoknak, amelyek a fiatalok körében rendkívül népszerűek.

Bereczki Enikő szerint a Z generációhoz tartozók azokra a könyvekre kíváncsiak, amelyek alapján film is készült. A rejtélyes Z generáció című könyvében meg is említi Gombos Péter és Csima Melinda kutatásait, akik a hazai digitális bennszülöttek olvasáshoz való viszonyát vizsgálták, és az adatok szerint eddig soha nem látott mértékben népszerű a sci-fi, a fantasy és a fanfiction. Kimutatták a kapcsolatot a digitális világ és e népszerű műfajok között: például

a fantasyt kedvelők 96,4 százaléka folyamatosan online van, De a sci-fi-olvasók 98,3 százaléka is permanens internetező.

Akik viszont soha, vagy kevesebbszer lépnek fel a világhálóra, sokkal ritkábban olvasnak fantasyt: mindössze 3,6 százalékuk. A nettől távol maradók pedig 6,7 százaléka jelölte meg a tudományos-fantasztikus regényeket kedvelt műfajként. Bereczki Enikő szerint „látható, hogy az olvasás nem a Z generációval szűnhet meg örömforrásnak lenni, hiszen olvasnak, még ha máshogy és mást is, mint az előző generációk”.

Az igazi kihívás

Bereczki Enikő úgy véli, a digitális eszközök használata nemcsak a Z generáció szokásait, hanem az agyműködésüket is alakítja: a koncentráció, az összpontosítás mind szükségesek a lineáris olvasáshoz. Mint kifejtette, az agykutatók szerint a digitális technológia használta közben éppúgy átszerveződnek az agyunk idegpályái, mint egyéb, rendszeresen végzett tevékenységek hatására. Az online híroldalak, Insta-oldalak is úgy épülnek fel, hogy megfeleljenek a szövegek gyors átfutására épülő új olvasási szokásoknak.

Merőben más élmény így böngészni, átfutni a betűket, ebbe-abba beleolvasni, mint leülni és elmélyülten olvasni egy könyvet. A rövid és erősen vizuális tartalmakhoz, illetve a multitaskinghoz szokott Z nemzedéknek az elmélyülés készsége lett már az igazi nagy kihívás.

A szakértő szerint tehát olvasni is máshogy olvas a felnövekvő fiatalság, ugyanakkor a közösségimédia-fogyasztás miatt már az idősebb korosztályhoz tartozóknak is egyre nehezebb az elmélyült olvasás, mint korábban.