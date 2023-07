Chester Bennington emlékére rendeznek tribute maratont Budapesten

A hazai underground élet ikonikus helye, az elektronikus stílusok otthona, az Arzenál húzott egy merészet. Eddigi portfóliójukkal szemben most nyitnak az élő zene felé, hogy teret adjanak az underground, kísérleti előadóknak. Az új irány egyik első, igazán nagy durranásaként egy tribute maratont szerveztek több mint húsz előadóval Chester Bennington halálának évfordulóján. A tribute zenekarok létjogosultságáról, egy rendezvényhelyszín arculatformálásáról, valamint az elektronikus és hangszeres zene viszonyáról beszélgettünk az Arzenál élő zenei programszervezőjével, Peres Gergővel.

Amikor egy zenekar elindul, sokszor nagy tervek szövődnek. Turné, lemez, nemzetközi ismertség. De azok a bizonyos első lépések nem mindig olyan könnyűek, mint ahogy hisszük. Legyen bármilyen jó is a produktum, ki mondja meg, hogy hol és hogyan kell azt terjeszteni, hogy melyik célközönség fogja szeretni, vagy miként lehet vele egyről a kettőre jutni.

Nem könnyűek ezek a kérdések, de néha az is gondot jelent, hogy egy-egy kísérletibb stílussal hol tud az ember fellépni, vagy hogyan építhet magának stabil követő bázist. Bár Budapesten eddig is akadtak az underground és progresszív irányokat támogató helyek, méretüket, elhelyezkedésüket és portfóliójukat tekintve a paletta színskálája nem abszolút.

Most merész vállalkozás indul a Duna pesti oldalán.

Egy klub, ami az elmúlt években feltette nevét az elektronikus zene hazai térképére, úgy döntött, nyitni akar az élő zene, azon belül is a kísérleti, progresszív és underground irányzatok felé. Bár az Arzenál még nem sorolható Budapest legkultikusabb helyei közé, hisz csupán néhány éve van jelen a klubéletben, mostani ötletükkel új területre törhetnek be.

Az elektronikus zene szerelmeseinek nem kell bemutatni a Soroksári úti gyártelepet, amit underground törzshellyé alakítottak a Covid előtt. A DJ-k és előadók szeretik a legkülönfélébb terepekre vinni a gépi zenét, így lépten-nyomon találkozni olyan eseményekkel, amik a szürke zónás bulik hangulatát keltik romos, városszáli épületekben és helyiségekben, de az ember nem feltétlen tudná őket egy nagy klubban elképzelni.

Fő a tudatosság

Az Arzenál a techno-, a minimál-, a különféle goa-, trance- és EDM-ágazatok legszélesebb köréből merít. Megkérdeztük Peres Gergőt, a klub élő zenei programszervezőjét, hogy miként lehet sikerrel tálalni ugyanazon helyszínen, hasonló körülmények között a felkapott és szinte már ismeretlen stílusokat úgy, hogy egyszer többezres tömeget fogad a hely, míg máskor csak egy szubzsáner szerelmesei néznek be.

Azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a helyszín adottságain a mérettől eltekintve is. Nálunk az Arzenálban nagyon szépen lehet szűkíteni és bővíteni is a teret. Amennyiben egy kisebb méretű, nagyon underground, nagyon szűk szubkultúrás jelenet történik, ami furán is nézne ki több ezer ember előtt, akkor a fényekkel, az elrendezés hangulatával lehet megoldani, hogy jól hasson. Ha viszont sok ember érkezik egy olyan bulira, amire azt gondolnánk, hogy kevés embernek kell, hogy szóljon, akkor szintén ezekkel az eszközökkel lehet megteremteni azt az underground hangulatot, amire vágyik a közönség

– mondta nekünk Peres Gergő.

Azt is elmondta, hogy mivel náluk számos hasonló eseményre van példa, ez egy folyamatos kihívás, amiben a lehető legtudatosabban próbálnak eljárni. Adott rendezvényhez van, hogy szabadtéri színpadot is biztosítanak, belül pedig két különböző méretű teremmel rendelkeznek.

Inkább kevesebb ember, de jó zene

A klubhelyszín hetente többezres tömeget mozgat meg, épp ezért is érdekes, hogy egy remekül működő modellt miért akarnak átalakítani – pontosabban kibővíteni – a szervezők. Az első lépéseket már meg is tették, létrehozták az úgynevezett Arzenál Live-ot, amely socialmedia-felületen keresztül folyamatosan kommunikálják az új eseményeket és lekötött fellépéseket. Ennek kapcsán a klub szervezője, Peres Gergő elmondta, hogy:

Az Arzenál egy underground hely, ez az, amit nagyon erősen tartani akarunk. Csak olyan stílusú és hozzáállású zenekarokat szeretnénk megjeleníteni, amelyek a mi értékrendszerünk szerint ebbe beleférnek. Ez stílusában jellemzően a metál, a punk, a hiphop, alternatív rock, a fél-elektronikus és kísérleti zenéket jelenti. Alapvetően azokat, amik nem a mainstreamben mozognak. Nyilván figyelembe kell vennünk klubként, hogy milyen kapacitásokkal rendelkezünk, és az alapján bulikat csinálni, de inkább legyen kevesebb ember és jó zene, mint sok ember és nem jó zene

– mondta nekünk a szervező. Hogy ez felvet-e bennük anyagilag és fenntarthatóság szempontjából némi aggodalmat, úgy fogalmaz:

Ezt mi választottuk magunknak. Van egy elvrendszerünk, amin belül szeretnénk mozogni. Meghúzunk egy határt, és akkor is ezeket az értékeket fogjuk képviselni, ha nem feltétlenül úgy sül el egy buli, ahogy szeretnénk. Mi ennek látjuk értelmét. Számunkra a kultúra és a jó zene a prioritás. A lehetőségeken túl a mi támogatásunkra is szüksége van a feltörekvő zenekaroknak.

A klub közönségének egy számottevő részét nem magyarok alkotják, így a profilbővítés, és annak kommunikációja nem könnyű feladat. A szakember elmondta nekünk, hogy bennük is hatalmas kérdés, hogy vajon

az elektronikus zenét szerető törzsközönségük mennyire lesz nyitott a hangszeres zenére.

Úgy véli, mivel ma már egyre ritkább az a jelenség, hogy az emberek csakis egyféle zenét hallgassanak, valamint az új előadók is egyre többet kísérleteznek crossover stílusokkal, ezért látnak arra lehetőséget, hogy az elektronikus zenék szerelmesei közül lesznek, akiket érdekelni fognak a hangszeres koncertek, és fordítva is. Első körben magyar közönségre számítanak, de nem véletlenül hozták létre az Arzenál Live-ot, hogy a közösségi médián is folyamatosan tudják kommunikálni az új arculatot és az újítást a törzsközönség felé.

Fesztiválok házon belül

Szeretnének idővel külföldi előadókat is elhozni Budapestre, ezeknél a buliknál számítanak inkább a külföldi közönségükre. Ezen felül a két beltéri és egy szabadtéri színpad adta lehetőségeknek hála terveznek kisebb fesztiválokat is, ahol épp a sokszínűség és az egyedi ötletek lehetnek azok, amikről úgy vélik, bevonzhatják majd a nem magyar ajkú nézőket.

Ilyen fesztiváljelleg a július végére tervezett hiphop-koncertsorozat, az augusztusi Hell Vill – amelyet idén náluk rendeznek –, valamint a mostani Arzenál Live Tribute Maraton, ahol a tervek szerint 24 előadó fog fellépni 2 helyszínen 3 nap alatt.

A koncepció a magyar Linkin Park Tribute Band, a Piknik Park kapcsán merült fel,

akik július 20-ra, Chester Bennington halálának évfordulójára szerettek volna egy koncertet szervezni. Peres Gergő elmondása szerint ehhez kerestek társ tribute bandákat. Először jött egy, majd még egy, és azon kapták magukat, hogy annyi zenekar gyűlt össze, amennyiből egy minifesztivál is kibontakozhat.

Az eseményen fellép a Subscribe is, akik Rage Against The Machine tribute-ként állnak színpadra, de olyan keményvonalas tribute bandák is tiszteletüket teszik, mint a Reckless Roses, vagy az AB/CD. A teljesség igénye nélkül akkora nemzetközi sztárok dalai csendülnek majd fel a Tribute Maratonon, mint a Ghost, a Metallica, a Green Day, a Nirvana, a Pearl Jam, a Soundgarden, a Motörhead vagy a Red Hot Chili Peppers.

Ezek közül rengeteg zenekar egyáltalán nem létezik már, vagy csak nagyon ritkán koncertezik itt. Az, hogy valaki, aki ezeket a dalokat szereti és hallgatja, el tud menni, hogy élőben meghallgassa őket olyan emberekkel, akik szintén szeretik, hatalmas dolog. A legtöbb tribute előadó minden erejével arra törekszik, hogy a lehető legautentikusabban adja át a zenét

– mondta Peres Gergő.

Amennyiben a mostani esemény sikeres lesz, a jövőben több hasonló rendezvényt is terveznek majd. Szerinte a tribute band kultusz mind a mai napig fontos és meghatározó jelenség, amire szüksége van a zeneszerető közönségnek. Ezek az előadók pont azokon a helyeken tudják legjobban kialakítani a közönségbázisukat, ahová az eredeti banda csak ritkán jut el, ha pedig az anyazenekar már nincs többé, akkor sok helyen fogadják őket örömmel.

Épp úgy, ahogy most is, Chester Bennington halálának hatodik évfordulóján, amely akkora lendületet adott, hogy 24 előadó gyűlt össze egy közös tribute maratonra. A zenekarok július 20. és 22. között lépnek fel, ahol minden napra jutnak közismert nevek is, a Linkin Park tribute pedig természetesen 20-án este, az énekes halálának napján áll színpadra.

(Borítókép: Peres Gergő. Fotó: Szollár Zsófi / Index)