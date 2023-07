Az írószövetség sztrájkja Velencét is elérte

Az eredeti tervek szerint a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Luca Guadagnino Challengers című filmjével nyílt volna meg 2023. augusztus 30-án, de a szervezők kénytelenek voltak változtatni. Az MTI beszámolója szerint Guadagnino filmjét a készítők vonták vissza.

A produkció tulajdonosai feltehetően attól tartanak, hogy a Challengers kevésbé lenne sikeres a főszereplőnő, a 180 millió Instagram-követővel rendelkező Zendaya marketingkampányban való aktív részvétele nélkül. A film világpremierjét 2024-re halasztották az 1960 óta nem látott méretű hollywoodi írósztrájk miatt.

Elharapódzott a helyzet

A tüntetés – amelyről korábban már többször is írtunk – az amerikai filmipar egyik legnagyobb akadályozó tényezője az elmúlt időszakban, ami hatalmas anyagi károkat okoz a stúdióknak. A forgatókönyvírók azt sérelmezik elsősorban, hogy a cégek az írók szempontjából előnytelen megállapodásokat kötnek velük, holott a dollármilliós produkciók nem jöhetnének létre az ő munkájuk nélkül.

Ennek hála számtalan film premiere csúszik, úgy mint most a Challengers esetében, valamint rengeteg alkotás munkafolyamata is szünetel, akár csak a Stranger Thingsnél. A közelmúltban nem csupán írók, hanem rengeteg színész is csatlakozott az ellenálláshoz, akik szintén aggodalmukat fejezik ki a már őket is veszélyeztető helyzet miatt.

Ez egyre nagyobb problémákat jelent a filmes óriáscégeknek, köztük kiemelten a Netflixnek, amit a tüntetők a kialakult helyzet egyik elsődleges okozójaként neveznek meg.

A Challengersben Zendaya az egykori teniszfenoménból lett edzőt, Tashi Duncant alakítja majd. Luca Guadagnino korábban hangsúlyozta, mennyire meghatotta, hogy a fesztivál az ő filmjével nyílik majd meg. Ez azonban mégsem válik valóra, Guadagnino filmje helyett Edoardo De Angelis, olasz rendező Comandante című, második világháborús témájú alkotását mutatják be augusztus 30-án, szerdán a velencei Lidón álló Palazzo del Cinema nagytermében.

Edoardo De Angelis filmje, a Comandante 26 belga hajótörött megmeneküléséről szól, akiket egy tengeralattjáró kapitánya (Pierfrancesco Favino) juttat haza a második világháború idején. A 44 éves rendező neve leginkább az Elválaszthatatlanok című, 2016-os filmdrámából és A felnőttek hazug élete című Netflix-sorozatból lehet ismert.