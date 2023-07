Egyszerre volt a gyerekek kedvence és botrányos szépfiú

Alig egy évig viselhette a Nemzet Színésze címet Balázsovits Lajos, aki 2023. július 19-én hunyt el, hetvenhat éves korában. Azon színészek közé tartozott, akiknek filmjein generációk nőttek fel. Alakításaira még a mai fiatalok is emlékezhetnek, hiszen olyan nagy sikerű, az ifjúsági filmek kategóriájába is sorolható alkotásokban szerepelt, mint az Abigél vagy A palacsintás király. Emellett a nemzetközi filmes közegbe is bekerült, nem éppen visszafogott szerepeivel hívta fel magára a figyelmet.