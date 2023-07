Ezrek búcsúztak Párizsban Jane Birkintől

Rajongók ezrei sorakoztak fel Párizs központjában, hogy elbúcsúzzanak Jane Birkintől. A temetésen számos híresség is tiszteletét tette, a szertartást élőben közvetítették a templom előtt összegyűlt tömegnek.

Mint megírtuk, hetvenhat évesen meghalt Jane Birkin énekes és színésznő. Az angol–francia sztár Serge Gainsbourg zenészhez fűződő szakmai és személyes kapcsolatáról volt ismert, emellett stílusikonnak is tartották az 1960-as és 1970-es években.

A nyilvános búcsúztatáson rengeteg rajongó vett részt, akik plakátokkal, valamint a sztár arcképével ellátott pólókkal fejezték ki Birkin iránti tiszteletüket. A temetésen Vanessa Paradis énekesnő, valamint Catherine Deneuve, Isabelle Huppert és Charlotte Rampling brit színésznő is megjelent, aki rendszeresen játszik francia nyelvű filmekben.

A francia first lady, Brigitte Macron is jelen volt, valamint Birkin lányai, Charlotte Gainsbourg és Lou Doillon, akik maguk is ismert énekesek és színészek.

„Már most érzem az űrt, amit hátrahagyott” – mondta a jelenlévőknek elérzékenyülve Gainsbourg.

„Anya, köszönöm, hogy nem voltál hétköznapi és észszerű” – mondta Doillon.

A Saint Roch-templom előtti teret virágcsokrok borították, ami jól mutatja, mekkora szeretet és tisztelet övezte Jane Birkint Franciaországban – számolt be a BBC.