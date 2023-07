Ahol gigantikus virágládák fogadják a látogatókat

Olyan előadókat találunk a Gyárkert KultúrPark fellépői között, mint a Kraftwerk, a Morcheeba, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner vagy Steve Aoki, nem véletlen tehát, hogy az ország minden részéből érkeznek a nézők, az új koncerthelyszínnek hamar híre ment. A Balaton Bútorgyár korábbi telephelye, mint oly sok minden más, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa égisze alatt született újjá.

Veszprém belvárosában több évtizeden keresztül parlagon hevert a közel 2,3 hektáros terület, amely „sebhelyként” torzította a városképet.

– mondja kérdésünkre Lamos Péter, a Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője.

Nem új épületekben gondolkodtak tehát, így jött szinte azonnal a képbe az egykori Balaton Bútorgyárnak a város közepén fekvő egykori területe is, amelyet – miután hosszú évekig üresen várta jobb sorsát – az önkormányzat 2021 januárjában megvásárolt 1,9 milliárd forintért. A mérnök- és tartalomfejlesztő csapatok kérdése viszont az volt, hogy egy 20 éve elhagyatott ingatlanállomány esetében, ahol nincsenek utak, közművek, elég lesz-e két év az infrastruktúra-fejlesztésre. Ekkor született meg az elképzelés, hogy hozzanak létre olyan területet, amely szabadtéri rendezvények, elsősorban koncertek befogadására alkalmas, ahol akár több ezer embert is vendégül lehet látni egyszerre.

– meséli Lamos Péter. A terv része volt egy kártyavárat formázó kilátótorony, végül azonban gigantikus virágládákat raktak egymás tetejére a HelloWood izgalmas tervei alapján. Ez a művészeti installáció lett azután a Gyárkert szimbóluma, messziről is jól látható ismertetőjegye: a Közösségek Kertje, amelyben egy kicsit megjelenik a Bakony és a Balaton is.

Az Európa Kulturális Fővárosa címet ugyanis régiós pályázattal nyerte el Veszprém, amiben szerepelt a Bakony és a Balaton is, és a programhoz 116 település csatlakozott hivatalosan és programokkal is.

Nekik, ennek az összefogásnak, ennek az együttállásnak szerettünk volna emléket állítani. Minden település kapott egy-egy faládát, benne egy facsemetével, a Hello Wood csapata pedig dzsengaszerűen összeállított belőlük egy tíz és fél méter magas tornyot. Ezt idővel majd szétszedjük, és mindegyik település megkapja a saját ládáját és fáját emlékbe.

A városrehabilitáció azonban nem ér véget az EKF programsorozatával. Ez a két hektár eddig el volt zárva, bemenni se nagyon lehetett a területre, mert kerítések és lehegesztett kapuk zárták le az utat. „A cél az volt, hogy nyissuk ki a területet, jelenjen meg a városi élet, mint egy közparkban. A folytatásban ugyanis, 2024-től ezt már parkként szeretnénk üzemeltetni” – magyarázza Lamos Péter. A kapu tehát nyitva lesz, lehet majd sportolni, játszóelemek is bekerülnek, és ettől kezdve városi parkként funkcionál majd tovább az egykori telephely.

Az átalakítás nem lesz nehéz, hiszen a rendezvénytér kialakításakor nem öntöttek ki több ezer köbméter betont, hanem konténereket és olyan anyagokat alkalmaztak, amelyeket később újra fel lehet használni.

A Gyárkert népszerűsége vitán felüli, a léte azt is bizonyította, hogy elbír még egy ilyen koncerthelyszínt a régió, az ország, sőt talán hiánypótló.

Nekem is mondták már többen, hogy maradjon meg örökre, mert annyira jó – mondja Lamos Péter. – Azt viszont mindenképp figyelembe kell venni, hogy ehhez a területhez nagyon közel már lakóházak, orvosi rendelők vannak. A zene nem tűnik el teljesen, de a nagyobb hangerejű koncertek – a környék lakóira is figyelemmel – most erre a négy hónapra korlátozódnak.