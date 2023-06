Akkora bulit toltak a kaliforniaiak Veszprémben, hogy cipők repkedtek az égben

A Papa Roach és a Hollywood Undead duóját nem kell bemutatni a magyar közönségnek, hiszen mindkét zenekar – gyakran együtt is – többször járt már hazánkban. Most a Gyárkert KultúrParkban léptek fel a bandák, mi pedig megnéztük, hogy Veszprémben mekkora bulit tud csinálni ez a két ikonikus hip-hop/nu metal csapat.

17 Galéria: Hollywood Undead Fotó: Karip Tímea / Index

A nyár egyik legizgalmasabb programsorozatát rendezi Veszprém, az év Európa Kulturális Fővárosa. A Gyárkert KultúrPark több mint hatvan külföldi és magyar előadót hozott el Balaton legújabb szórakozóhelyére, köztük olyan zenekarokat és énekeseket, mint Iggy Pop, Tom Odell, a Franz Ferdinand és a Hollywood Undead–Papa Roach párosa. A hely szépséghibája, hogy nehéz egy-egy koncert után tömegközlekedéssel hazajutni, és még elférne pár italpult is, mert a koncertek között hatalmas sorok alakultak ki.

A 2023. június 13-i estét a kaliforniai hip-hop metál zenekar, a Hollywood Undead nyitotta. A banda nem először járt Magyarországon, legutóbb 2020-ban, Budapesten léptek fel, szintén a Papa Roach társaságában. A buli a tavaly megjelent új albumuk első, CHAOS című dalával indult. Ezután jöttek a klasszikusok és a Riot party himnuszra már az egész közönség megmozdult. Szerencsére a friss lemezről a World War Me is felkerült a setlistre.

A koncert különlegessége az volt, hogy Charlie Scene, a zenekar egyik énekese-rappere-gitárosa a Comin’ In Hot előtt felhívott egy fiatal rajongót a színpadra gitározni. A srác úgy letolta a dalt, mintha évek óta a banda tagja lenne.

Ma este biztos, hogy elveszíted a szüzességed

– küldte le a fiút a színpadról az énekes.

17 Galéria: Hollywood Undead Fotó: Karip Tímea / Index

Ezután olyan dalok jöttek, mint a War Child és az Another Way Out, és még egy Enter Sandman/Du Hast-feldolgozást is kaptunk. A színpad előtti tér ekkor már teljesen megtelt, az első sorokban mindenki üvöltötte a számokat és még az érezhetően csak Papa Roach-rajongók is ugráltak. Persze a legnagyobb őrjöngés az Everywhere I Go című örök klasszikus alatt volt. Bár a srácok több mint egy órát játszottak, azért így is kimaradt egy-két várt sláger, és sokan hiányolták az új dalokat. Természetesen a koncert a Day of the Dead és az Undead című nótákkal zárult. Az biztos, hogy a Hollywood Undead megalapozta az estét és reméljük, hamarosan visszatérnek hozzánk.

Vissza a kezdetekhez

Nem kellett sokat várnia a közönségnek, a Papa Roach hamar váltotta társzenekarát a nagyszínpadon. A nu metal bölcsőjéből érkező banda, amely hivatalból három évtizede létezik, még az ezredfordulókor tette fel a nevét a rockzene térképére egyszer és mindenkorra. Ha a zenekar minden dalát nem is ismeri a széles közönség, a legendás Last Resortot még a rockzenében kevésbé jártas nézők is betéve tudják.

Nem is csoda, hogy még a Hollywood Undead játéka alatt is folyamatosan befelé özönlő tömeg gyakorlatilag teltházra dagasztotta a Gyárkertet, mire Jacoby Shaddix és csapata belevágott a buliba. A turnéhoz mérten – amelyen friss, 2022-es lemezüket népszerűsítik – rögvest új albumuk egyik vezető nótájával, a Kill the Noise-zal nyitottak. Bár kellett két-három dal, mire a hangulat igazán berobbant, onnantól a buli végig 200 százalékon pörgött.

13 Galéria: Papa Roach Fotó: Karip Tímea / Index

Rögtön a koncert elején lement két slágernóta, majd visszatértek az új lemezhez, amelyről meglepő módon öt szám is megszólalt az este folyamán. Jacoby Shaddix, a banda énekese külön kiemelte, hogy ezek közül a Cut the Line az egyik nagy kedvence. Bár szép számban voltak új nóták a közel húsz dalos setlistben, ez egyáltalán nem ment a régi számok rovására – a rajongók örömére.

A banda egésze hatalmas energiát tett a koncertbe. Míg Shaddix folyamatos frontemberi tevékenységet látott el, a többiek mellette szinte felszakították a színpadot. Még az ötödik dalnál sem voltunk, de a kialakult kisebb pogók után megpróbálta a közönséget egy wall of death-re invitálni az énekes, amiből a végén csupán egy erősebb mosh pit lett. Erre még egy poént is elsütött.

A mosh pit olyan k**aszott kemény volt, hogy valaki elvesztett egy cipőt... ráadásul egy félcipőt

– mondta, majd míg a fél pár cipő gazdáját vadászták a közönségben, kicsit hangosan töprengett rajta, vajon miért is jön valaki ilyen lábbeliben rockkoncertre.

13 Galéria: Papa Roach Fotó: Karip Tímea / Index

Prodigy, Ramones, Dr. Dre és Queen

A régi és új saját nótákon túl némi feldolgozás is megszólalt. Aki nem számított rá a közönségből, azt vélhetően meglepte, amikor a csapat a The Prodigy számát, a Firestartert kezdte tolni metálban. Energiamegtartás végett ezt a ...To Be Loved követte, amit a Ramones világslágerével, a Blitzkrieg Boppal indítottak. Ott aztán akadt minden a circle pittől bodysurfön át egészen közönségbe bemászó énekesig.

Itt egy pozitív gesztust mindenképpen kiemelnék: a biztonsági őrök figyelmességét. Az első sorokban még a koncert kezdete előtt megláttak két kisgyereket, akiknek megengedték, hogy a kordonon belülről nézhessék a koncertet, nehogy egy későbbi tomboláskor megsérüljenek.

ez kiemelten jó ötletnek bizonyult.

Shaddix itt lőtt egy rahedli képet a közönséggel minden szögből, míg a csapat instrumentálisan töltötte ki a csöndet, majd jöttek az érzelmesebb nóták, a Scars, a Forever, némi erősítésnek az új lemezes No Apologies, majd az őrület kiélésre a None Of The Above.

Beléptünk a hajrába, ahol némi Dr. Dre után megjelent a színpadon Funny Man és Charlie Scene a Hollywood Undeadből, hogy elnyomják a két banda egyik közös számát – ha már együtt tolnak bulit – a szintén új, Swerve című nótát. Ezt követően még visszanyúltak a gyökerekhez – amibe egy ponton még Queent is szőttek – a Between Angels and Insects-tel, majd egy Born for Greatness után

jöhetett ikonikus lezárásnak a Last Resort.

Összesítve mind a Hollywood Undead, mind a Papa Roach teljes erőbedobással tolta végig a koncertet, és várakozásokon felüli bulit csaptak Veszprémben. A közönség sem volt hálátlan, mert ekkora öngerjesztő életet – legyen szó bodysurfről vagy mosh pitről –, illetve ilyen együttműködést a zenekarokkal, hogy bármit kérnek, abban azonnal partner a nézősereg, méghozzá teljes erővel, remek látni. Különlegesen jó élmény volt, és reméljük, hogy mihamarabb újra megtapasztalhatjuk.