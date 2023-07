Nosztalgikus életérzés, amely egy generációval együtt hal ki

Persze, minden változik, semmi sem örök. Talán csak az emlékek azok, de azok meg velünk együtt tűnnek el. Most három újonnan restaurált Ikarus busz is látható a Közlekedési Múzeum Bringára váltva című időszaki kiállításán.

Ez önmagában nem olyan hír, amire mindenki felkapja a fejét, de egy generáció tagjaiban nagyon is élő: férfiak és asszonyok, fiúk és lányok egykor máson nem is utazhattak, csak Ikaruson, és ez számos emléket hívhat elő a múltból. Ezek a járművek egy kockára szabott világ részei voltak, amikor sokan azt hitték, hogy bármi és valami attól lesz modern, vagy látszik annak, hogy szögletes.

Formatervezésben ugyan messze elmaradtak a klasszikus Ikarus 55 vagy Ikarus 66 buszokhoz képest, de akkoriban erre mondták azt, haladni kell a korral. Pedig a kor, bármelyik, mindig attól olyan, amilyenné tesszük.

Kinyílt a világ

A most kiállított Ikarus 200-asok története is túllép egyetlen generáción. Első prototípusai két évvel az 1973-as, nagy olajválság előtt gurultak le a gyártósorról, s volt vele gond, nem is kevés. A városi és távolsági utazás élményét mégis gazdagították, nevezetesen azzal, hogy hatalmas ablakain keresztül áradt a fény, bentről nézve olyan érzés volt az utazás, mintha az utasok nem is lennének elzárva a külvilágtól.

A tömegközlekedési forgalomból ma már kivont Ikarus 200-asok egykor a keleti blokkon belül a legfontosabb és legismertebb magyar exportcikknek számítottak, Kubától Malajziáig rótták a városok útjait.

A Közlekedési Múzeumban most három restaurált, továbbá egy restaurálás előtt álló, szinte eredeti pompájában tündöklő Ikarus 200-as látható 2023. június 26-tól az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában.

A múzeumnak 2016-ig csupán egyetlen darab Ikarus 556-os autóbusza volt, de azóta már számos legendás Ikarust mentettek meg és újítottak fel az utókornak, például egy 66-os Farost, egy 211-est és egy 311-est is. A 200-asok közül a legidősebb egy 1986-os gyártású 256.50 V -es típusjelzésű.

