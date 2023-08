A világ minden tájáról írtak tiltakozó levelet Csák Jánosnak

A zeneművészet nem ismer országhatárokat, de a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) nemzetközi beágyazottságát tekintve is várható volt, hogy az Európai Zenei Felsőoktatási Intézmények Szövetsége után kiállnak mellette a világ jelentős zeneakadémiái is, hiszen a nemzetközi zenei felsőoktatási közvélemény élénken követi a budapesti Zeneakadémia rektorválasztását. Öt országból írtak támogató leveleket Csák János kulturális és innovációs miniszternek címezve: az Index birtokába jutott nyilatkozatok szerint a budapesti Zeneakadémia művészi és oktatási színvonala, nemzetközi rangja elvitathatatlan.

Bécs

„Nagy megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy a Liszt Ferenc Zeneakadémia nemzetközi rangja és jelentősége megkérdőjeleződik” – írja a Bécsi Zeneakadémiáról (University of Music and Performing Arts Vienna) Johannes Meissl. A nemzetközi kapcsolatokért és a művészeti területért felelős rektorhelyettes kifejti, hogy a budapesti Zeneakadémia régóta fontos partnere az egyetemüknek. Sikeresen együttműködnek a Nemzetközi Nyári Akadémia, az Európai Kamarazenei Akadémia, az Erasmus+ és a Kreatív Európa Projekt keretében is.

A szakterület egyik legkiemelkedőbb felsőoktatási intézményeként nagyon körültekintően választjuk ki azokat az intézményeket, amelyekkel intenzív együttműködést folytatunk. Reméljük, hogy kiváló kapcsolataink megmaradnak, és a jövőben is folytatjuk az együttműködést a Zeneakadémiával!

– zárja levelét Johannes Meissl, akinek a vezényletével tavaly közös koncertet adtak a bécsi, budapesti, helsinki és párizsi zeneakadémia hallgatói. A Bécsi Zeneakadémia a művészeti egyetemek idei rangsorában a negyedik helyen áll, tavaly második volt.

New York

A Manhattan School of Music New York és az Egyesült Államok egyik legpatinásabb zenei felsőoktatási intézménye. Elnöke, James Gandre azt írja levelében, hogy a Zeneakadémia közel 150 éve alatt mindig is rendkívül ismert és nemzetközileg is elismert zenei felsőoktatási intézmény volt. A legmagasabb színvonalon működik, hasonlóan az európai nagyvárosokban – Londonban, Párizsban, Bécsben, Amszterdamban, Koppenhágában –, illetve Moszkvában, Sanghajban, New Yorkban lévő társaihoz.

Az elmúlt években a zeneszerzés osztályunk a Zeneakadémián járt, ahol nagyon sikeres workshopot tartottak nekik. Tavaly volt egy oktatói csereprogramunk, amely mindkét intézmény számára hasznosnak bizonyult. Bízunk benne, hogy folytatódhat a kapcsolat azon kevés partnereink egyikével a világon, akikkel a magas színvonaluk és kiválóságuk miatt együttműködünk

– írja James Gandre, a Manhattan School of Music elnöke.

Moszkva

A Gnesin Russian Academy of Music (Gnyeszin Zeneakadémia) rektora, Alekszandr Ryshinskii karnagy professzor is megtiszteltetésnek veszi, hogy a budapesti Zeneakadémiával dolgozhatnak, amely mindig is nemzetközileg is elismert felsőoktatási zenei intézmény volt. Az elmúlt években a Gnyeszin Zeneakadémia professzorai koncertet adtak és mesterkurzusokat tartottak a Zeneakadémián, tavaly pedig az Altro Coro tartott ortodox karácsonyi kóruskoncertet a Solti Teremben. „A rendezvények a legmagasabb szakmai színvonalon zajlottak” – írja a rektor.

„Rendkívül értékes tapasztalatokat szereztünk, az együttműködés új formáiról, új tervekről is beszéltünk. Megtaláltuk a közös nevezőt, és megbeszéltük a jövőre vonatkozó terveket. Mivel a Zeneakadémia elsőrangú nemzetközi zenei egyetem, szeretnénk továbbra is velük dolgozni” – áll a moszkvai Gnyeszin Zeneakadémia rektorának levelében.

Jeruzsálem

A Jeruzsálemi Zene- és Táncművészeti Akadémia (Jerusalem Academy of Music and Dance, JAMD) Izrael első számú zenei, tánc- és előadó-művészeti oktatást nyújtó intézménye. Elnöke, Michael Klinghoffer igen hosszú levelet írt Csák János kulturális és innovációs miniszternek címezve.

A professzor először is háláját fejezte ki „az iskoláink és országaink közötti folyamatos együttműködés lehetőségéért”, és megköszönte a támogatást. Emlékeztetett rá, hogy llan Mor, Izrael volt magyarországi nagykövete tíz évvel ezelőtt kezdeményezte a Zeneakadémia és a JAMD együttműködését, amely minden évben workshopok és koncertek sorozatában valósul meg a két tekintélyes intézmény tehetséges hallgatóinak és elkötelezett professzorainak részvételével.

Az elnök kitér arra, hogy a Jeruzsálemi Zene- és Táncművészeti Akadémia alapítói közép-európai (főleg magyarországi) zsidó családokból származó bevándorlók voltak, akik a második világháború elől menekültek. Ők voltak az Izraeli Filharmonikusok alapító tagjai is, köztük olyan világhírű művészek, mint Pártos Ödön brácsa-, Vincze Ilona zongora-, Vincze László gordonka- és Fehér Ilona hegedűművész.

„Éves programunk, a Reconnection – amely a 10 éves fennállását idén jeruzsálemi gálakoncerttel ünnepelte a magyar nagykövetség támogatásával – mára az egyik legjelentősebb nemzetközi, diplomáciai és kulturális esemény lett Izraelben és Magyarországon egyaránt.” Ezt, mint írja, minden évben nagyon várják, az oktatói és diákcsereprogramokon nagyra értékelik az általuk nagyra becsült Zeneakadémiával való együttműködést.

A Jeruzsálemi Zene- és Táncművészeti Akadémiának – számos nemzetközi kapcsolata között – a Zeneakadémia az egyik legértékesebb és legmegbízhatóbb partnere

– írja Michael Klinghoffer elnök, aki szerint a Zeneakadémia az egyik vezető zenei felsőoktatási intézmény, amelynek oktatási és művészi kiválóságát nemzetközileg is elismerik, nemcsak Európában, hanem a tengerentúlon is, emiatt szeretnék folytatni velük az együttműködést.

Kína

Ötödikként említjük a kínai Zhejiang Conservatory of Music (ZJCM) elnökének nyilatkozatát. (Zhejiang, vagyis Csöcsiang Kína egyik keleti tartománya 57 millió lakossal.) „Azért írunk, hogy tájékoztassuk a Zeneakadémia és a kínai Zhejiang Conservatory of Music (ZJCM) szoros együttműködéséről” – írja Wang Rui elnök a Csák Jánosnak címzett levelében.

A Zeneakadémia aktív és fontos tagja a Kína–Közép-Európa Zeneakadémiai Szövetségnek, amely a ZJCM-n működik, írja az elnök, és beszámol róla, hogy az elmúlt öt évben a budapesti intézmény oktatói koncerteket és mesterkurzusokat tartottak az egyetemükön, ami nagy népszerűségnek örvendett az oktatók és a hallgatók körében. Emellett a Zeneakadémia évek óta fogad vendéghallgatókat a ZJCM-ből, és a diákok professzionális és kiváló minőségű oktatásban részesülnek. „Mivel a Zeneakadémia elsőrangú nemzetközi zenei egyetem, amely a legmagasabb színvonalat képviseli, mindenképpen szeretnénk velük együtt dolgozni” – írja Wang Rui elnök.

A gyenge nemzetközi teljesítmény a vád

A rektorváltás előtt álló Zeneakadémia nemzetközi reputációja először a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak abban a közleményében került elő, amelyet az Index cikkére reagálva adtak ki: „A pályázat célja – írták még az első, a tiltakozások hatására utóbb visszavont pályázati kiírásról –, hogy olyan nemzetközi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező rektora legyen az intézménynek, aki a 2016-ban még a nemzetközi előadó-művészeti rangsorok előkelő helyén szereplő egyetemet visszaemeli és tovább erősíti a magyar zenei hagyományokat megillető helyre.”

A Zeneakadémia már ekkor cáfolta ezt azzal, hogy a brit Quacquarelli Symonds 2023-as nemzetközi szakterületi rangsorában az intézmény az előadó-művészeti kategóriában elért 51–100. közötti helyezésével kiemelkedik a hazai egyetemek közül. Nincs más magyar intézmény, amely hasonlóan jól szerepelt volna a saját tudományterületén. A QS az ötvenedik helytől nem közöl részletes helyezéseket, hanem csoportos sorrendet állít össze. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem olyan intézmények társaságában szerepel, mint a római Santa Cecilia Akadémia, a Brüsszeli Királyi Konzervatórium, az amerikai Cornell Egyetem vagy a Zeneakadémia egyik partnere, a Sanghaji Konzervatórium.

Később Csák János az ATV-nek adott interjújában szintén a szerinte gyenge nemzetközi teljesítményt emelte ki. „Egy dologban nem tudunk engedni: az, hogy ez az intézmény kerüljön föl abba a pozícióba, ahol nemzetközileg lennie kell. Ehhez kell egy karizmatikus vezető, olyan, aki állt már a világ nagy színpadjain, aki tudja, hogy milyen zsűriben lenni, aki maga a koncerttermekben, a felvételeknél lemezeket adott ki, olyan ember kell, aki világítótoronyként vonzani fogja a nemzetközi hallgatókat, nemzetközi oktatókat.”

Ezekkel a mondatokkal valószínűleg Keller András karmester-hegedűvészre utalt, aki – miután vele tárgyaltak – a minisztérium, illetve Csák János jelöltjének tekinthető. De ezek a gondolatok kísértetiesen egybecsengenek Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökének szavaival is, aki a miniszterrel saját bevallása szerint szintén többször egyeztetett, és vélhetően Keller Andrást is ő ajánlotta Csák János figyelmébe.

Vashegyi György az MMA Zeneművészeti Tagozatának válaszolva ezt írta abban a levelében, amelyet az Index hozott nyilvánosságra:

„Teljesen egyetértettünk miniszter úrral abban is, hogy egy dologban semmilyen körülmények között nem engedhet a fenntartó: az új zeneakadémiai rektornak megkérdőjelezhetetlen, nemzetközileg is az élvonalban álló szakmai életművel kell rendelkeznie, oktatási téren is. Liszt Ferenc pontosan ilyen volt, míg a közelmúlt vezetői nem teljesen ilyenek: nézetem szerint a 24. óra utolsó öt-tíz percében vagyunk, mert ez az intézmény még egy rossz személyi döntést nem bír ki” – írta az MMA elnöke a levélben, amelyben később a Zeneakadémiáról kifejti, hogy „az intézmény mostanra egész fennállásának egyik legsúlyosabb szakmai és morális állapotába jutott”.

Európa figyeli a magyarországi eseményeket

Mint az korábban megírtuk, az Európai Zenei Felsőoktatási Intézmények Szövetsége (AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) nyári hírlevelében Stefan Gies, az AEC ügyvezető igazgatója kiemelt helyen foglalkozott a magyar Zeneakadémia ügyével.

„Egyes tagintézményeink egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve a kormányok részéről, amelyek figyelmen kívül hagyják és korlátozzák az európai értékeket, például a kutatás és oktatás szabadságát, valamint az egyetemek autonómiáját, ahogy az a közelmúltban a budapesti Zeneakadémián történt. Az AEC kiemelt figyelemmel fogja kísérni a további fejleményeket, és elkötelezett marad amellett, hogy felhatalmazza tagintézményeit, hogy megfeleljenek ezeknek az értékeknek” – írta Stefan Gies, az európai szövetség ügyvezető igazgatója.

A rektori pályázatokat 2023. augusztus 21-ig lehet beadni, akkorra kiderül az is, hogy ki lesz a nyeregből kiütött Kutnyánszky Csaba helyett a Zeneakadémia jelöltje. Legkésőbb október 31-ig pedig eldől, hogy november 1-jétől ki követi a leköszönő Vigh Andreát a rektori székben.

(Borítókép: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épülete 2023. július 5-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)