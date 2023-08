Nádasdy Ádám a Fideszről: Nem félnek az Istentől?

Nádasdy Ádám a magyar irodalom kiemelkedő alakja, számos verses-, esszé- és novellakötete jelent meg, valamint műfordítóként is jelentős pályát járt be az ismert nyelvész. Most, a Libri könyvfóliázásainak kapcsán számos mű belekeveredett a tiltólistás csatározásba, köztük az ő kötete is. Erről is kérdezte őt a 24.hu egy interjúban. A nyelvészt kifejezetten zavarja a helyzet.

Rosszul érzem magam. Csak azt tudom mondani, hogy a Fidesz szégyellje magát. Ez tényleg a legalantasabb dolog: kampányfogás céljából pont az olvasásnak, az irodalomnak mennek neki, mikor a mai világban hálát kellene rebegni, ha egy fiatal könyvet vesz a kezébe

– mondta Nádasdy.

A költő úgy véli, hogy ez a típusú kampányfogás csupán a legegyszerűbb, kevésbé művelt, idősödő közönséget tudja megfogni. Szerinte az abszurditás ilyen mértéke negatív módon fog a társadalom és az irodalom egészére hatni.

„Nem félnek az Istentől?”

A nyelvész továbbá sérelmezi a „gyermekvédelem” kifejezést, és szerinte valóban istenfélő ember nem használná ezt a szót erre a tevékenységre. Ahogy ő fogalmazza meg:

Legközelebb azt találják ki, hogy az „m” betűvel kezdődő szavakat nem szabad használni? Ráadásul képesek azt a szót a szájukra venni, hogy »gyermekvédelem«. Nem félnek az Istentől? Az volna a gyermekvédelem, ha az élet durvaságával szemben, az internetről ömlő pornóval, lélektelenséggel szemben szépirodalmat adnának a gyerekek kezébe. A Rómeó és Júlia sokkal érdekesebb, mintha ugyanezt pornóban adom elő, pedig ők is b*sztak egy nagyot. Arról szól az egész mű, már elnézést kérek, Shakespeare elég természetesen meg is írja. De emberien, empatikusan van előadva.

Nádasdy Ádám úgy gondolja, hogy a helyzet kimondottan kínos, de ennek ellenére optimistán próbál a jövőre tekinteni. Szerinte 2035-ig eljut oda az ország, hogy engedélyezni fogja az azonos neműek házasságát, és lesz olyan kor, amikor „józanabb, jobb ízlésű emberek” vezetik majd az országot. Ahogy a cikk idézi a nyelvészt: