Doboz, százas izzó és kamu Michael Jackson is kellhet, hogy sztár legyen valaki a Szigeten

Bár a Sziget Fesztivál legnagyobb bulijait mindig is a nagyszínpadok adják, azért dőreség szó nélkül elsétálni a kisebb helyszínek mellett, hiszen ott is eszméletlen partik robbannak. Hogy kicsit kilépjünk a megszokottból, most három olyan színpadot is bemutatunk, ahová kimondottan érdemes ellátogatni, ha az ember kimegy a Szigetre.