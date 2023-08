Egyvalami biztosan elmondható Macklemore hétfői, szigetes fellépéséről: nagy kár lett volna ki- és szó nélkül hagyni. A Sziget Fesztivált és Budapestet is az egekbe magasztaló rapper elképesztő hangulatot varázsolt a Hajógyárira, és jó eséllyel az idei legjobb nagyszínpados koncert képzeletbeli címét is elhódíthatja.

Múlt hét csütörtök óta tart a 29. Sziget, ahol fellépett már megannyi különböző stílusú világsztár, köztük a nagyszínpados Florence and The Machine, az Imagine Dragons, David Guetta vagy éppen a Mumford & Sons –, mégis egy rapper,

MACKLEMORE HOZTA EL AZ IDEI FESZTIVÁL LEGNAGYOBB BULIJÁT.

Legalábbis eddig.

A Sziget-lakók és állampolgárok ugyan eddig is elvoltak kényeztetve a különböző programok, koncertek és bulik tömkelegével, mégis egészen hétfőig kellett várni arra, hogy egy olyan show-t láthassunk a nagyszínpadon, amitől egy kritikus vagy egy lelkes fesztiválőrült – legyen szó magyarról vagy külföldiről – egyaránt eldobja az agyát.

Pedig az előjelek az amerikai rapper hétfőn este negyed 10-re kiírt fellépése előtt nem erre utaltak… Hiába gyűlt össze egészen népes tömeg a kisebb csúszással kezdő Lorde fellépésének végére, sokak arcán azért látszott, hogy

NÉGY, KEMÉNYEN VÉGIGBULIZOTT NAP UTÁN AZ ÖTÖDIK MÁR SENKINEK SEM EGYSZERŰ.

Talán a munkahét kezdete miatt ráadásul valamivel kevesebben is voltak a fesztivál területén, mint az Imagine Dragons vagy David Guetta napján, mindez azonban nem akadályozta meg az amerikai rappert abban, hogy kiverje az álmot a fűben ücsörgő emberek szeméből, és felpörgesse a színpad előtt várakozó többezres tömeg pulzusát.

Ez pillanatok alatt sikerült is neki, az első daltól kezdve az utolsóig fenntartotta a közönség figyelmét, és szórakoztató tudott maradni.

11 Galéria: Macklemore bókjaiba nem csak a Sziget, még Budapest is belepirult Fotó: Németh Kata / Index

Ennyit senki sem dicsérte mostanában Budapestet

Bár az ember azt gondolná, hogy Macklemore számai közül mindössze három-négyet hallott korábban a többség, a hétfői buli bebizonyította, hogy temérdek olyan zenéhez adta a nevét és szövegeit a rapper, amelyeket elég széles körben ismer és láthatóan szeret is a közönség.

Macklemore titka mégis a jól összeállított számlistában, és a közönséggel való folyamatos interakcióban rejtőzhet.

A rapper már rögtön a nyitódalt követően – ami a Chant című szám volt – elkezdett játszani a közönséggel, a tapsviharra pedig magyarul, „köszi-köszi”-vel reagált. Hozzátette: temérdek fesztiválon lépett fel az évek során, de a Sziget az egyik legjobb a világon, a fákra aggatott világítástól kezdve a sátortáborig mindent imád benne –, majd a közönség segítségét kérte abban, hogy tegyék ezt az estét az év legjobb bulijává. Ennek érdekében Macklemore is mindent bevetett, így az sem számított komoly meglepetésnek, hogy már a második szám az előadó legismertebb száma, a Thrift Shop volt, amitől a tömeg egy emberként őrült meg.

Ezt követően ismét a közönséghez szólt, ezúttal viszont a fesztivál helyett Budapest dicséretébe kezdett bele: többször is hangoztatta, hogy ez a kedvenc városa, hogy milyen szép épületek és kastélyok vannak itt, na meg persze csinosak a magyar lányok, és jóképűek, izmosak a magyar férfiak – így egyszerűen lehetetlen, hogy valakinek rosszkedve legyen Budapesten.

Minderre természetesen azonnal rá lehetne vágni, hogy minden előadó ezzel jön, bárhol is jár a világban, Macklemore esetében viszont a folyamatos bókolás miatt mégis egyre hihetőbbé vált ez a történet. Főleg, miután a koncert egy pontján

EGY BUDAPEST FELIRATÚ, PARLAMENTET ÁBRÁZOLÓ PÓLÓBAN JELENT MEG A SZÍNPADON.

11 Galéria: Macklemore bókjaiba nem csak a Sziget, még Budapest is belepirult Fotó: Németh Kata / Index

Nem az a srác, aki egyből ágyba visz

Ezen a koncerten tényleg nem kellett, hogy a telefonját nyomkodja unalmában a tömeg, Macklemore ugyanis bőven gondoskodott arról, hogy ne csak lepörgesse egymás után a dalait, hanem minden egyes számot a közönség vele együtt éljen meg. Volt, hogy vízipisztolyt ragadva locsolta az első sorokat, vagy épp a tánctudásával igyekezett elkápráztatni a tömeget. Egy biztos:

minden egyes pillanatban történt valami a színpadon.

A rapper valóban mindent megtett azért, hogy kiszolgálja a közönséget, ahelyett, hogy elvárta volna, hogy minden előzetes interakció nélkül, a vezényszavaira ugráljanak, guggoljanak, vagy kapcsolják be a vakut a telefonjukon az emberek – mondhatni, tényleg egy olyan srác, aki nem egyből az ágyba visz, hanem előtte bőségesen udvarol is.

Az udvarlást követően pedig már tényleg nem volt megállás, még egy rögtönzött táncpárbaj is lezajlott a színpadon, amelyhez a közönség soraiból véletlenszerűen választott ki egy izraeli fiút és egy lengyel lányt az előadó. Meg kell említeni Macklemore zenekarát és vokalistáit is, akiknek a jelenléte nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy jó legyen a hangulat. Elhangzottak többek között a Glorious, a Wings, a Good Old Days vagy az And We Danced című slágerek, amelyek között volt, hogy parókát és palástot húzott magára a rapper, de megesett az is, hogy a koncert hevében az első sorban állók közé mászott, és együtt bulizott a közönséggel. A záró, Can't Hold Us című slágert követően is ahelyett, hogy eltűnt volna, ismét a fotósárok felé vette az irányt, és végigpacsizott a kordon mellett állókkal.

11 Galéria: Macklemore bókjaiba nem csak a Sziget, még Budapest is belepirult Fotó: Németh Kata / Index

Hibátlanul közvetítette a Sziget üzenetét

A szervezők a legtöbb esetben igyekeznek olyan előadókat meghívni a fesztiválra, akiknek az értékrendje nagyrész megegyezik a Sziget üzenetével – Macklemore ebből a szempontból is telitalálat, a rapper ugyanis a személyes küzdelmei mellett a zenéjében gyakran foglalkozik társadalmi kérdésekkel is.

A Same Love című dala például az azonos nemű párok jogai mellett áll ki, míg a Starting Over és a Drug Dealer című számok a függőségről és felépülésről szólnak. Nyílt szövegei sok hallgatót megérintenek – így a hétfő esti fellépése is tökéletesen

közvetítette a Sziget elfogadásra, szeretetre és békére irányuló üzenetét, azaz magát a fesztivál filozófiáját is.

Macklemore hatása épp ezért nem csak a zenei térben vizsgálandó. A rapper ismert nagylelkűségéről és aktív jótékonysági tevékenységéről is, gyakran használja a színpadot, dalait és közösségi oldalait is arra, hogy foglalkozzon olyan társadalmi ügyekkel, mint a rasszegyenlőtlenség, a függőségek és az alapvető emberi jogok. Emellett persze – mint az hétfőn este is kiderült – a bulizásban is élen jár.

(Borítókép: Macklemore 2023. augusztus 14-én. Fotó: Németh Kata / Index)