Az utolsó pillanatban lemondta koncertjét a Sziget Nagyszínpadának fellépője

A tavalyi évhez hasonlóan idén is az utolsó utáni pillanatban, mindössze 5 órával a kiírt fellépése előtt lemondta Sziget-nagyszínpados fellépését a keddi nap egyik sztárja, a svéd rapper, Yung Lean. A szervezők a kései lemondás miatt az egész nap időpontjait átvariálták, ám új fellépő nem került be a programtáblába.

Mindössze néhány óra, és elstartol az idei Sziget Fesztivál utolsó napjának nagyszínpados programja is, a szervezők azonban ezt az évet sem ússzák meg váratlan problémák nélkül, ugyanis a keddi sztárfellépők egyike,

a tavaly szintén az utolsó pillanatban a Szigetes fellépését lemondó Yung Lean ezúttal sem áll a közönsége elé.

Minderről kedden, dél után kicsivel számoltak be a szervezők a fesztivál hivatalos közösségi oldalain, ahol egyben azt is közzétették, hogy a Dzsúdló 16 órai koncertje után, 17:30-ra kiírt svéd rapper helyett új programpont nem kerül be a Nagyszínpad ma esti beosztásába.

Ehelyett Dzsúdló kezd majd Yung Lean időpontjában, így négyre még nem kell a Nagyszínpadhoz rohannia senkinek – hacsak nem szeretne már most az esti Billie Eilish-koncertre helyet foglalni magának az első sorokban.

A fellépés lemondásának okai egyelőre ismeretlenek, az azonban biztos, hogy a rajongók nem fogadták jól a hírt a kommentekben, mondván, így már tervezni sem tudnak mással, ráadásul azt sem értik, hogy a tavalyi kellemetlenségek után minek hívták el újra az előadót.