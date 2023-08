88 éves korában meghalt Michael Parkinson, az interjúkirály

Sir Michael Parkinson fél évszázados tévés karrierje alatt a legnagyobb sztárokkal készített interjúkat. Kétezer híres vendége között volt George Best, Muhammad Ali és Madonna is. Ő lett a szimbóluma az egyszerű, közvetlen stílusú szemtől szembeni interjúknak, amikkel iskolát teremtett – írja a The Sun.

Családjának közleménye szerint Sir Michael Parkinson rövid betegség után tegnap este hunyt el békésen, családja körében. Sir Michael, becenevén Parky, Cudworthben született 1935-ben, majd 16 évesen otthagyta az iskolát, és a Barnsley Chronicle újságírójának állt, ezután behívták katonának. Mivel fél gőzzel nem csinált semmit, a hadsereg legfiatalabb kapitánya lett, a szolgálat lejárta után viszont visszatért az újságíráshoz, és a Daily Express munkatársa lett.

A nagy áttörés 1965-ben következett be, amikor megkapta a The Sunday Times sportrovatát. Az évtized végén azonban az újságokat ott hagyta a televízióért, és riporter lett, majd a BBC kötelékében a Twenty-Four Hours késő esti hírműsorban vállalt szerepet.

Forradalmi interjúk

A BBC-n 1971-től volt saját műsora, a Parkinson. A lényegre törő, közvetlen stílusú beszélgetések hamar meghozták a népszerűséget.

Főleg a zene, a film és a sport világának óriásaival beszélgetett, többek között David Beckham, Meg Ryan, Orson Welles, David Bowie, Clint Eastwood, Tom Cruise és David Attenborough szerepelt kedves vendégei között.

A leghíresebb interjúja 1976-ban volt Rod Hull előadóművésszel, akinek a kesztyűbábja, egy emu, folyamatosan támadta a műsorvezetőt, amitől Parkinson végül leesett a székről.

A beszélgetős műsor 1982-ig tartott, ezután Parkinson csatlakozott a The Famous Five reggeli műsorához, majd a Good Morning Britain műsorvezetője is volt, és számos más népszerű műsort vezetett, köztük a Give Us a Clue-t, az All Star Secretset és a Parkinson One-To-One-t.

Ez utóbbi saját műsorának feltámasztása volt, az újabb adásokban például Tony Blairrel és Madonnával beszélgetett, de a legemlékezetesebb interjúalanynak Muhammad Alit tartotta, a leginkább pedig azt sajnálta, hogy Frank Sinatra kimaradt a vendégek sorából.

2008-ban megírta önéletrajzát, számos díjat is besöpört – a legfontosabbak a BAFTA és a National Television Award, de jelentős a 2008-as lovagi cím is.

Stephen Fry humorista-színész (például a Rowan Atkinson-féle Fekete Viperából emlékezhetünk rá) azt mondta,

Parky zsenialitása abban rejlett (ellentétben a legtöbb emberrel és a legtöbb vendégével, engem is beleértve), hogy mindig 100 százalékban önmaga volt. A kamera előtt és azon kívül is. Azt hiszem, ezt jelenti az autentikus.

Kollégái méltató szavai szerint úgy készített interjúkat a 20. század legnagyobb sztárjaival, hogy elbűvölte a közönséget, mert nemcsak zseniálisan kérdezett, hanem csodálatos hallgató is volt.