Egy kiállítás, ahol a groteszk és a hagyományőrző is megfér egymás mellett

Szeptember első hetében változatlan formában újranyílik a 70 meghívott képzőművész több mint 180 alkotásából álló Resident Art Fair 2023 nyári kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár. A belépés ingyenes, a szervezők szeretettel várnak mindenkit szeptember 6. és 9. között a Horánszky utca 5. első emeletén.

A szervezők egy olyan bőséges válogatást állítottak össze, amelyben sokféle látásmód megfér egymás mellett: groteszk, absztrakt, figuratív, nonfiguratív, minimalista, naiv, fotografikus és geometrikus, formabontó és hagyományőrző.

Válogatásuk alapja a felfedezés és a minőséghez való ragaszkodás, amelynek lényege, hogy nemcsak az újszerű látásmódokat értékelik, hanem a hagyományok jó értelemben vett folytatóit is, akik a tanultat megtartva lépnek tovább saját vizuális világuk építésekor.

A kiállítók – akik a hazai kortárs művészeti élet aktív alakítói – mind professzionális művészek, akik reflektálnak az aktuális festészeti, vizuális vagy társadalmi kérdésekre.

A feltörekvő és fiatal művészek mellett olyan alkotók is bekerültek a válogatásba, akik időközben a művészeti színtér sikeres, befutott művészeivé váltak, de akadnak olyanok is köztük, akik most először kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják magukat a művészeti piacon.

A Resident Art az elmúlt 5 évben 12 vásárt szervezett, ahol több száz művész több ezer alkotása kapott lehetőséget a bemutatkozásra – áll az Indexnek eljuttatott közleményben.