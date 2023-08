Bárki megveheti John Lennon kalandos utat bejárt zongoráját

Az 1929-ben épült zongora egy szatén ébenfa Baldwin Concert Grand D modell, amelyet Lennon 1978-ban vásárolt meg – idézi az Artnet News Karen Lile 19 oldalas provenienciajelentését.

A zongorán a The Beatles frontembere és párja, Yoko Ono dalokat is írtak együtt, melyekből később az 1980-as Double Fantasy című albumuk készült.

A zongorán egy arany plakett is található, amelyre a következő szöveget vésték:

Sam Love John And Yoko 1979

A zongora Green otthonában, a New York-i Fire Islanden volt 1983-ig, amikor is Green kölcsönadta Andy Warhol képzőművésznek, aki közeli barátja volt a kurátornak.

Warhol a zongorát a New York-i Interview magazin irodájában helyezte el. Amikor 1987-ben meghalt, a zongorát a New York-i Művészeti Akadémiának adták – állítólag csak kölcsönbe.

Ajándék vagy kölcsön volt a zongora?

A hangszer kalandos útja ezután kissé sötét fordulatot vett. Sam Green ugyanis beperelte a New York-i Művészeti Akadémiát, és azt akarta, hogy a hangszer kerüljön vissza hozzá. A kurátor 2000-ben azt vallotta a bíróságon, hogy a zongorát neki adták, így az ő tulajdonát képezi. A keresetet a következő évben elutasították, Green pedig 2011-ben meghalt.

A New York Academy of Art azt állította, hogy a zongora ajándék volt, és azt mondta, hogy néhány ezer dollárért eladta egy manhattani antikváriumnak – számolt be annak idején a The New York Times. Az antikvárium állítólag eladta a zongorát egy Buddy Bain nevű aukciós kereskedőnek, majd a hangszernek nyoma veszett.

Újabb fejezet a zongora életében

Az Artnet Newshoz eljuttatott provenienciajelentésből aztán kiderült, hogy a zongorát Bain 2003-ban eladta Mansoor Emral Shaoolnak, majd a Shaool család vagyonkezelésébe került, és 2018-ban a Mercersburg Academy magániskolának adományozták, hogy a család ösztöndíját finanszírozza.

A zongorát így végül a magániskola ajánlotta fel árverésre. Az eladásból származó bevételt – amely várhatóan eléri a 3 millió dollárt – a diákok számára létrehozott ösztöndíjalap létrehozására fordítják.

Ez a zongora hatalmas történelmi és zenei jelentőséggel bír. Szimbolizálja a kapcsolatot Lennon művészi zsenialitása és a hangszer között, amely alkotótársa volt

– írta az aukciósház.

Az árverést, amelyen új gazdára talál John Lennon egykori hangszere, szeptember 30-án rendezik meg az Alex Cooper Auctioneers aukciósházban. Az online előzetes licitálás szeptember 15-én kezdődik.