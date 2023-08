Megvan az SZFE új rektora

Az SZFE új rektora, Sepsi Enikő lett, aki a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, és a Benda Kálmán Bölcsész- és Társadalomtudományi Szakkollégium alapító igazgatója – tudta meg a HVG. Szakterületei közé tartozik a modern és kortárs francia, valamint a magyar költészet, a színháztudomány, fordítástudomány és a vallástudomány is.

Ahogy arról korábban írtunk, egészségügyi okokból mondott le Rátóti Zoltán még áprilisban. Ennek következtében írták ki a pályázatot június 6-án, 30 napos határidővel. Ez a pályázat július 24-én újra megjelent és hétfőn találták meg a pozíció új tulajdonosát, Sepsi Enikőt.

Nem ez az egyetlen újdonság ami az egyetem életében történik. Még júliusban írtunk róla, hogy Szarka Gábor, az SZFE kancellárja is távozott az intézménytől. Ő volt az a személy, aki levezényelte az egyetem teljes átalakítását. Ennek korábban nem lehetett tudni az okát, viszont Kenesei István nyelvészprofesszor most magyarázatot adott erre a kérdésre: A korábbi kiírásra Sepsi szintén beadta a pályázatát, amelyben azt írta, helyreállítaná a rektor hagyományos szerepét, ami a kancellár jogköreinek leépítését is jelenti.

Szarka Gábor kancellár vezetésével ezért összefogtak ellene, és a szenátusban először leszavazták a pályázatát. Ez vezetett a Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnökkel kialakult konfliktushoz

– fogalmazott Kenesei a lapnak.