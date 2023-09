Eminem neve is felkerült a rasszista gyilkos halállistájára

A 21 éves Ryan Christopher Palmeter miután megölt három feketét, önmagával is végzett, így motivációiról, világlátásáról főként hátrahagyott írásaiból tudott az FBI tájékozódni. A halállistáján szereplő Eminemet és Machine Gun Kellyt elsősorban fekete-barát viselkedésük, valamint zeneszámaik szövege és tartalma miatt akarta likvidálni.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, egy álarcos támadó, a 21 éves Ryan Christopher Palmeter három feketét gyilkolt meg az amerikai Jacksonville-ben. Most a Rolling Stone magazin exkluzív cikkben hívta fel a figyelmet arra, hogy a férfinek egyfajta halállistája volt olyan személyekről, köztük hírességekről, akikről úgy vélte: példát statuálva azonnal likvidálni kellene őket. A listáján két híres zenés, rapper is szerepelt, az egyikőjük Eminem, a másik pedig Machine Gun Kelly.

A gyilkos ámokfutása után önmagával is végzett, így motivációiról, világlátásáról főként hátrahagyott írásaiból tudott az FBI tájékozódni. Eminemet és Machine Gun Kellyt elsősorban fekete-barát viselkedésük, valamint zeneszámaik szövege és tartalma miatt akarta likvidálni.

Eminem (más néven Marshall Mathers, más néven Slim Shady, más néven Ken Keniff, más néven a fehér srác a D12-ből): hosszasan tekintett a mélységbe (nig*eresen viselkedett), míg a mélység visszanézett rá (nig*erré vált).

– idézi a magazin a gyilkos feljegyzéseit, aki a német filozófus, Nietzsche gondolatait akarta saját életfelfogásával párhuzamba állítani. A támadó szerint:

A nig*er szerelem peremén járva tiszteletbeli nig*er lett belőle. Nem azért bukott el, mert az új cuccai elcseszettek voltak, hanem azért, mert a szövegük bu*is, idegesítő sz*r lett.

Machine Gun Kellyről is hasonlóan vélekedett, ráadásul leírta, hogy Ohióban majdnem adódott is arra lehetősége, hogy kiiktassa a zenészt. Akkori bukása után úgy vélte, az egyetlen lehetőség – amit Eminemre nézve is érvényesnek tartott –, hogy nyilvánosan végezzen a két előadóval, amint meglátja őket, ezáltal példát statuáljon a világ szemében. A feljegyzései szerint:

Colson Baker (más néven Machine Gun Kelly): Tiszteletbeli nig*er. Azonnal meg kell ölni, ha látómezőbe kerül, akárcsak Eminemet, mivel Ohióban nem tudtam lelőni.

Az FBI szerint a háromszoros gyilkos feljegyzéseiből az is kiderült, hogy tetteivel szeretett volna „inspirálni” másokat, hogy kövessék a példáját. Emiatt a támadáskor használt felszerelését is úgy választotta meg, hogy az korábbi terrorcselekmények és lőfegyveres támadások részleteit idézze.

A Szövetségi Nyomozó Iroda képviselője arról is beszámolt, hogy a bizonyítékok alapján a 21 éves férfi nem csupán hatalmas gyűlöletet táplált az afroamerikaik iránt, hanem a feketék alsóbbrendűségét is vallotta, továbbá LMBTQ-ellenes és antiszemita nézeteket vallott. A támadáskor egy AR-15 típusú félautomata fegyvert használt, amelyen horogkeresztek voltak.

A gyilkost a hatóságok elmondása alapján 15 éves korában 72 órás kivizsgálás alá vetették, de akkor nem látták szükségét annak, hogy elmegyógyintézetben kezeljék. Mivel az USA-ban általánosan 18 éves kortól már lehet vásárolni bizonyos típusú lőfegyvereket, valamint a fiúnál végül nem rendelték el az intézeti kezelést,

a 21 éves elkövetőnek – a Jacksonville-i seriff elmondása szerint – volt ideje felkészülni a támadásra.

A gyilkos az írásaiban abban reménykedett, hogy idővel az övéhez hasonló tettek „faji háborút” robbanthatnak ki. Példaképként tekintett számos korábbi terrorcselekmény és lövöldözés elkövetőjére, például a 2011-es norvég terroristára, Anders Behring Breivikre, aki Oslóban nyolc személlyel, a norvég munkáspárt ifjúsági táborában pedig további 69 résztvevővel végzett, illetve a 1995-ös oklahomai robbantóra, aki 168 embert ölt meg. Utóbbira úgy hivatkozott:

A szívünkben él tovább.

Ezzel szemben a szélsőjobboldali amerikai Boogaloo Boys szervezetre úgy hivatkozott a 21 éves támadó, mint képmutatókra, akik nem tesznek mást, mint szerepjátékosok módjára terjesztik gyűlölködő eszméiket. A hatóságok úgy vélik, hogy a terroristák, illetve a tömeges merényleteket lőfegyverrel elkövető személyek többnyire magányos farkasok. Ennek ellenére a hozzá hasonló támadók gyakran érzik úgy, hogy cselekedeteikkel kapcsolatot alakítanak ki korábbi elkövetőkkel, a későbbi tettesekben pedig „motivációt” ébreszthetnek.

Az ezekhez hasonló terrorcselekmények és gyilkosságok gyakori problémát jelentenek az Egyesült Államokban,

olykor számos kiskorú áldozatot követelve. Sokan a törvénykezés lőfegyverekre vonatkozó szabályozását tartják hibásnak. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke változtatott is az eddig rendszeren a legutóbbi iskolai lövöldözést követően. Az elnökön kívül számos híresség igyekszik tenni a hasonló események megakadályozásáért, így például az ismert színész, Matthew McConaughey is elindított egy új kezdeményezést indított, amellyel elejét vehetik támadásoknak. Ennek érdekében egy új programot hoztak létre a feleségével: a Greenlights Grant Initiative keretein belül igyekeznek az iskolákat olyan dollármilliós szövetségi forrásokhoz juttatni, amivel képesek lesznek biztonságosabb környezetet teremteni a diákok számára.