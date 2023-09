A zene szerepe sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az alkalmi kikapcsolódástól kezdve a rendszeres szórakozáson át a mindennapjaink része lett, kvázi korlátok nélkül. Egy fiatal ma már számos helyen és felületen hallgathatja az újdonságokat, a kedvenceket – legyen az streamingszolgáltató, YouTube, CD-lemez, rádió, telefon vagy éppen a reneszánszát élő bakelit. Az online térnek köszönhetően a favoritok bárhol és bármikor elérhetők, és a fiatal generációk tagjai ezekkel a lehetőségekkel rendszeresen élnek is – ez derül ki a friss felmérésből.

A szeptember 12–14. közti BME Egyetemi Napok kiemelt részének számít az a zenei felhozatal, amivel a szervezők a diákokat megkínálják, ezért is szerették volna megismerni a célközönség zenehallgatási szokásait és igényeit.

Ez alapján az már biztos, hogy a felmérésben részt vevők 99,81 százaléka

A stílusokat tekintve várható eredmény született. Az első helyen (84,7 százalékos aránnyal) a popzene végzett, ezt követi a hiphop/rap, amelyet átlagosan minden második válaszadó (55,56 százalék) szívesen hallgat. A rockzene és az elektronikus stílusok közti megoszlás nagyjából egységes volt 45-45 százalékkal, a listát pedig az R&B és a latin alapú zenék zárják 33,72, illetve 29,31 százalékkal.

Az Indexhez eljuttatott kutatási eredmények alapján a megkérdezett fiatalok körében kedvelt magyar zenekarnak számít

A kedvenc férfi előadókat nézve is várható eredmény született, ahol az élmezőnyt Azahriah, Beton.Hofi, ByeAlex, Dzsúdló és Krúbi alkotja. Ezzel szemben a női előadókat tekintve már akadt meglepetés. A BME Egyetemi Napok szervezőinek kutatása alapján a legnépszerűbb hazai női előadó a megkérdezettek körében

Rajtuk kívül pedig Balázs Klári is bekerült a favoritok közé.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) korábbi kutatása részben ezt erősíti egy-két eltéréssel. Az NMHH adatai alapján – amely nem csupán a fiatalokat vizsgálta – arra derült fény, hogy a streamingszolgáltatóknál szintén Azahriah és Dzsúdló a favorit a hazai hallgatóknál. A YouTube-on Azahriah-n kívül a Halott Pénz, a Follow The Flow és a Bagossy Brothers Company örvend kiemelt népszerűségnek.

Ezzel szemben a rádiós toplistákon mindössze alig néhány előadó egyezik meg a top 20-ban azokkal, akiket a BME kutatása hozott ki a legnépszerűbbnek:

Az Egyetemi Napok szervezői nem véletlenül időzítették új kutatásukat az idei egyetemi napok elé. A fiatalok által legnépszerűbbnek ítélt előadók közül jó párat sikerült elhívniuk az eseményre, és továbbra is igyekeznek a résztvevők fejével gondolkodni.

Folyamatosan mérjük az elégedettséget, a hazai zenei piac résztvevőit és ezen előadók pozícióját a kedveltségi skálán. A kutatás eredménye a szakmai hozzáértésünket is igazolja, hiszen ismerjük a célközönségünket és az ő igényeiket. A vizsgálat során megnevezett kedvenc előadók közül már sokat bejelentettünk, azonban fellépőket és a programokat illetően még tartogatunk néhány meglepetést. Azért azt elárulhatom, hogy idén nemcsak jó zenével, de jó humorral is készülünk. Idén a Dumaszínház három kiemelkedő humoristája, Ács Fruzsina, Szabó Balázs Máté és Hajdú Balázs is fellép. Egyébként őket is a BME Egyetemi Napok közössége választotta egy online szavazáson