Nem sokan élnek túl egy repülőgép-balesetet, nemhogy kettőt

Ernest Hemingway két repülőgép-szerencsétlenséget is túlélt. A második még az elsőnél is durvább volt, és az író egész életére hatással volt. A Nobel-díjas író erről szóló levele most 237 ezer dollárért, azaz több mint 85 millió forintért kelt el.

Ernest Hemingway amerikai író 1954-ben arról számolt be ügyvédjének, hogy két egymás utáni repülőgép-szerencsétlenséget is túlélt Kelet-Afrikában. Az akkor 55 éves író negyedik feleségével, Mary Welsh Hemingway amerikai újságírónővel járt Kongóban, Kenyában és Ruandában vadászszafarin, és a házaspár az utazás alatt kétszer is balesetet szenvedett.

A második az elsőnél is durvább volt, és az író egész életére rányomta bélyegét.

A krokodiloktól hemzsegő Nílus partjára zuhant

Az első balesetben repülőgépük „leszakított egy távíróvezetéket, majd a krokodiloktól hemzsegő Nílus partjára zuhant.” A PBS szerint akkoriban a világsajtót elárasztották a Hemingway és felesége halálról szóló hamis hírek, később azonban kiderült az igazság: megmentette őket egy épp arra járó hajó. A The Associated Press 1954-ben azt írta,

a regényírót és feleségét szállító sétarepülő szombaton a Murchison-vízesés melletti vadonba zuhant, de tegnap a házaspárt sértetlenül felvette egy turistákat szállító hajó.

Az igazi megrázkódtatás azonban csak ezt követően érte őket. Felszálltak egy másik repülőgépre, ám az már a felszálláskor lezuhant, majd ki is égett. A fedélzeten tartózkodók közül szerencsére mindenkinek időben sikerült elhagynia a gépet. A történtekről a Délamerikai Magyarság, egy Buenos Airesben 1930 és 1962 között magyar nyelven megjelenő hetilap is hírt adott 1954. január 29-én:

Hemingway, a világhírű amerikai regényíró a hét elején olvashatta a nekrológokat, amelyeket róla írtak abból az alkalomból, hogy Ugandában (Afrika) lezuhant egy repülőgéppel s egy távirati jelentés világgá röpítette a hírt, hogy a gép minden utasa meghalt. A valóságban az történt, hogy a regényíró végigélt egy különös kalandregényt.

A lap azt is megemlítette, hogy az első repülőgép lezuhanása után közvetlen közelről hallották a vadállatok üvöltését, de Hemingwayt ezt nem zavarta, mert mint később az újságíróknak mondta, „egyetlen kellemetlen a feleségem horkolása volt”.

A fejével próbálta kitörni az ajtót

Andrew Farah – aki könyvet írt Hemingway agyműködéséről – 2017-ben mesélt a második balesetről. Azt mondta, a kapitány kirúgta a pilótafülke egyik ablakát, hogy kimeneküljön és megmentse utasait. „Kihúzza Mary-t, de Hemingway túl nagy ahhoz, hogy kijusson az ablakon”. Így az író, akinek a válla a korábbi balesetben megsérült,

nem túl bölcsen úgy dönt, hogy a fejével kitöri az ajtót, és ezzel koponyatörést és újabb agyrázkódást okoz magának.

Farah szerint ez a döntés Hemingway egész életére hatással volt: súlyosan sérült az agya, a memóriája is rosszabb lett, nem beszélve visszatérő fejfájásairól.

„Jó fiú voltam és próbáltam pihenni”

A történtekről szóló levélben, amelyet Hemingway 1954. április 17-én írt, ám tévesen 1953-ra datált, az ügyvédjének, Alfred Rice-nak elmesélte, mi történt pontosan. Leírta, hogy a mája, és a veséje is megsérült. Így fogalmazott:

gyenge vagyok a sok belső vérzéstől. Jó fiú voltam és próbáltam pihenni.

A repülőgép-szerencsétlenséget Hemingway felesége sem úszta meg sértetlenül: két bordája megrepedt, és sántított is. Az író szerint Mary „sokkot kapott, és sok időbe fog telni, amíg a dolgok rendeződnek.”

Hemingway az ügyvédjének azt is elmondta, hogy pénzre van szüksége, emellett az Abercrombie & Fitch márkára panaszkodott, amely akkoriban nem a ruháiról, hanem többek között arról volt ismert, hogy fegyvereket árult. Az író nem pontosan azokat a puskákat és lőszereket kapta tőlük, mint amiket rendelt, így az első oroszlánt egy kölcsönkapott 256-os Mannlicherrel kellett lelőnie, ami annyira régi volt, hogy szétesett a kezében. „A szállítással kapcsolatos gondatlanságuk az életemet és a megélhetésemet is veszélyeztette”. A levél végkicsengése azonban pozitív volt, mert azt írta, hogy minden rendben van.

Ernest Hemingway négyoldalas levele most 237 055 dollárért, azaz több mint 85 millió forintért kelt el egy árverésen. A Nate Sanders Auctions nevű, Los Angeles-i székhelyű, dedikált tárgyakra szakosodott aukciósház szerint a 2023. augusztus 31-én zárult licit 19 250 dollárról (7 millió forint) indult. Összesen 12 ajánlat érkezett. A The New York Times azt írja, hogy nincsenek információk arról, hogy a levelet végül ki vette meg.