Igazi legendával lép színpadra Radics Gigi

Liszt Ferenc nemcsak a XIX. század zenetörténetét formálta át, de hatása két évszázaddal később, napjainkban is érezhető, legyen szó komoly-, kortárs vagy könnyűzenéről, de a jazz, sőt az irodalom és a tánc is magán viseli a kézjegyét.

Ez a harmadik Liszt Ünnepünk, és a fellépők névsorára tekintve boldogság látni, hogy Liszt érvényessége mit sem veszített jelentőségéből a XIX. század óta, művészete és életműve továbbra is erős hatással van napjaink előadóira

– írja köszöntőjében Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programfüzetében. És valóban, a 2023. október 11. és 22. között zajló összművészeti eseménysorozat vendégei mind a Liszt-életérzés modern kori képviselői.

Liszt Ferenc befejezetlen operája

A fesztivál kétségkívül egyik legjobban várt előadása a névadó befejezetlen operájának hazai premierje. A Byron tragédiája ihlette, töredékében fennmaradt Sardanapalo az angol zenetörténésznek, David Trippettnek és csapatának köszönhetően vált előadhatóvá, és Liszt egyik legjelentősebb zenekari kompozíciójával, a Dante-szimfóniával párba állítva a Staatskapelle Weimar előadásában egy nagyszabású koncerten hangzik majd el először magyar koncertteremben.

Ahogy Liszt a XIX. századi romantikát, úgy formálta Ligeti György és Kurtág György a XX. századi kortárs zenét. A Liszt Ünnep 2023-ban több előadással is tiszteleg e két korszakos zseni munkássága előtt, akiket nemcsak ez, de egy hat évtizeden át tartó barátság is összekötött. „Mind a Sardanapalo, mind a Fin de partie magyarországi premierjét sokéves szervezőmunka előzte meg, ezért is nagy öröm számunkra, hogy idén a Liszt Ünnepen végre eljön ez a két kivételes zenetörténeti pillanat” – véli a közleményük szerint Szomolányi Janina, a fesztivál operatív igazgatója.

Radics Gigi is színpadra lép

A Liszt Ünnepen fellép a jazzkörökben legendás Clayton–Hamilton Jazz Orchestra is. A stílusteremtő big band két vendéget kért fel budapesti koncertje vendégének: a Hammond-orgona japán virtuóza, Curuga Akiko mellett a magyar souldíva, Radics Gigi is színpadra lép. A vonósnégyes fogalmát újraértelmező Kronos Quartet a díjnyertes iráni énekesnővel, Mahsa Vahdattal érkezik. Budapesti koncertjüket akkora érdeklődés övezi, hogy már hónapokkal előre elfogytak a jegyek.

A virtuóz Liszt-zongoradarabokat Bogányi Gergely kelti életre a Gráf Zsuzsanna vezette Angelica Leánykarral közös koncerten.

Feledi János egyedi gondolatiságú és hangulatú, sajátos látványvilágú előadásai mindig felkavarják a hazai táncvilágot. A koreográfus a fesztiválra ezúttal két kortárs zeneszerző, Szentpáli Roland és Orbán György kompozíciói által inspirált táncdarabokkal érkezik, amelyet társulata most egyetlen alkalommal élő zenekari kísérettel mutat be. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Eredics Benjamin tavasszal bemutatott, Végvárak, vitézek című zeneművére készített új előadásával készül a fesztiválra. A Boban Marković Orkestar, a Parno Graszt, valamint Lakatos Mónika és a Romafest Gypsy Dance Theatre közös produkciójában pedig a magyar és a roma lakodalmak tradicionális pillanatai elevenednek meg.

Minifesztiválok könnyűzenével és irodalommal

A Liszt Ünnep minifesztiváljai folyamatosan keresik az újdonság lehetőségét. Az Akvárium Klubban megrendezett, a legkurrensebb progresszív könnyűzenei előadókat és formációkat felvonultató Isolation Budapest hiánypótló zenei vállalkozás a főváros őszi programkínálatában.

A Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár író-olvasó találkozókon, szakmai és portrébeszélgetéseken keresztül hozza közelebb a legfrissebb kortárs irodalmi alkotókat, és itt lesz a Margó-díj tavalyi nyertese, Vonnák Diána is, aki a hagyományokhoz híven egy külön esten mutatkozik be a közönségnek. A régió legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására, az Art Market Budapest pedig idén a kortárs roma képzőművészetre fókuszál.