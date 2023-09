Reviczky Gábor: Már tíz éve rákom van, de én semmit nem vettem észre

Legutóbb, amikor a Magyar Mozgókép Fesztiválon életműdíjat kapott Reviczky Gábor, azt mondta, hogy nem vesz tudomást a betegségéről, mert különben nem tudja legyőzni. A színművész még márciusban jelentette be, hogy prosztatarákkal küzd. Reviczky Gábor most az e heti Húzós Rónai Egonnal podcast vendége volt – ami pénteken élesedik az ATV YouTube-csatornáján –, ahol arról vallott, hogy immár nehezebben viseli a betegséget és a kezeléseket – írja a Blikk.

Színházra most nem vagyok alkalmas. Most legalábbis nem. Forgatok, és ott is elfáradok, de a forgatás tartja bennem a lelket, illetve az, amikor felvétel van, mert akkor semmit nem érzek, de utána elfáradok. Nagyon hamar elfáradok, de hát ez valószínűleg a kemótól van, és remélem, hogy ennek most már vége lesz