Páratlan esemény és lehetőség – az idén szeptember 17-ig tartó – Budapesti Klasszikus Film Maraton, ahol a közönség széles vásznon nézhet meg olyan műveket, amelyeket csak ritkán tekinthet meg autentikus, mozis körítésben. Az eseményre neves filmkészítők is rendre ellátogatnak. Idén Andrew és Kevin Macdonald is tiszteletét tette, az Oscar-díjas Pressburger Imre unokái. A szintén Oscar-díjas Kevin Macdonalddal alkalmunk adódott interjút is készíteni: mesélt a nagyapjáról, a szakma átalakulásáról, az írósztrájk fontosságáról, és arról, hogy mit is jelent számára a magyarság.