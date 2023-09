„Kicsoda Esterházy Mátyás?” – tette fel a kérdést Böszörményi-Nagy Gergely a Brain Bar második napján rendezett beszélgetésen, Szoboszlai Dominik menedzsere pedig azt válaszolta, hogy „néhány nagyon tehetséges fiatalembernek, talán mondhatom, hogy a legközelebbi tanácsadója”.

Arra a kérdésre, hogy honnan jön, milyen közegben nőtt fel, és mi az a néhány alapérték, amit otthonról hoz, Esterházy Mátyás azt mondta, hogy tradicionális értelemben vett konzervatív családból származik, annak minden nyitottságával és bátorságával. (Mátyás a főnemesi Esterházy család leszármazottja, édesapja Esterházy György, a BLSZ játékvezetői bizottságának volt elnöke, nagybátyja Esterházy Márton labdarúgó és Esterházy Péter író – a szerk.)

Elég nagy szigorban nőttem fel, otthon mindenféle szabályt be kellett tartani, hogyan kell enni például. De nagy szabadságban éltem itthon is, meg sokat tartózkodtam egyedül külföldön, hogy megtanuljak először németül, aztán angolul. Ebből a szempontból nagyon nem szokványos gyerekkorom volt, ami számomra jól jött ki. Összességében sok évet töltöttem külön a szüleimtől egészen fiatalon azért, hogy máshol járhassak óvodába, iskolába. Ez az a tudás, amit most ebben az üzletágban hasznosítani tudok.

Varázsháromszög: apa, fiú, menedzser

Esterházy Mátyás hisz abban, hogy ha valakinek van elképzelése, víziója, akkor – amellett, hogy nagyon fontos erről konzultálni olyan emberekkel, akikben bízik – meg kell ragadni azt a belső hangot, megérzést, ami alapján aztán meghozza a döntést.

Böszörményi-Nagy Gergely azt emelte ki Esterházy karrierjéből – ami más területen is hasznos minta lehet –, hogy futballistaként kezdte, de egy ponton rájött, hogy nem elég jó benne ahhoz, hogy magasabb szinten űzhesse, de eléggé szereti ezt a világot ahhoz, hogy másképp legyen fontos részese. Bármilyen szakterületen, karrierben előfordulhat, hogy valaki éveket rak valamibe, hogy ő legyen a legjobb, és kiderül, hogy biztos lesz nála jobb, de ettől még az álmait nem akarja feladni.

Az életemről volt egy elképzelésem, aminek nyilván volt köze a focihoz, hiszen abban nőttem fel, de alapvetően sikeres fiatalember szerettem volna lenni. Aztán kiderült, hogy az NB II-ben tudnék futballozni, ami semmilyen szinten nem elégített volna ki

– mondta Esterházy Mátyás, aki aztán maradt a futball világában.

Arra a kérdésre, hogy szülőként mit hasznosítana abból, amit Szoboszlai Dominik édesapjától látott – hiszen a sikert ebben a varázsháromszögben érte el Dominik, Mátyás és Dominik édesapja –, úgy válaszolt, hogy

azt a kitartást és támogatást, amit ő – az edzőjeként is – megadott a fiának.

Böszörményi-Nagy Gergely felvetésére, hogy ezt nem valami nagyon durva szigorként kell-e elképzelni, azt mondta, hogy az átlag családokhoz képest persze. Ugyanakkor mindenkinek meg kell fogalmazni egy célt a saját, illetve a gyerekei életével kapcsolatban, és el lehet dönteni, hogy ehhez milyen utak vezetnek – és nem csak egyfajta út létezik.

Munkamorálon alapuló önbizalom

Tizenéves srácként mit lesne el Dominiktól, kérdezte aztán a menedzsertől a Brain Bar alapítója, és Esterházy Mátyás azt válaszolta, hogy az önbizalmát, majd kiegészítette: a munkamorálján alapuló önbizalmát.

A munkamorál, a sok munka hozott olyan képességeket, ami miatt jobban tudott megcsinálni bizonyos dolgokat, mint mások, és ebből alakult talán az az önbizalom, amire aztán tovább lehet építkezni.

Esterházy Mátyás azonban mindig szereti elmondani azt is, hogy ez nem olyan út, amiben soha nem voltak nehézségek, nem voltak olyan időszakok, amikor Dominik még tinédzserként megpróbálta élni a saját életét, és nagyon rövid idő alatt negatív visszajelzéseket kapott.

A foci nagyon szép sport, de abból a szempontból nagyon nehéz, hogy egy héten minimum egyszer, de sokszor kétszer is visszacsatolást kapsz a munkádról. És ha nem tudod magas szinten végezni, akkor a főnöködtől, az edződtől is elég hamar visszacsatolást kapsz, mert leülsz mellé a kispadra. Két-három ilyen fordulópont volt az életében, de szerencsére mindig olyan emberekkel dolgozhatott együtt, akik kíméletlenül beleálltak – az ő érdekében. Az erre adott reakciója pedig mindig jó volt, azért tart most itt.

Újabb kérdésre válaszolva a menedzser azt is elmondta, hogy a nagy álmokkal, nagy ambíciókkal rendelkező fiatal vállalkozóknak azt lehetne eltanulni tőle, mármint Esterházy Mátyástól, hogy ha úgy érzik, megvan bennük az az elhivatottság, ami az ötleten túl a rengeteg munkához kell, akkor ne engedjék, hogy bárki lebeszélje erről őket, és próbálják meg.

Önbizalom vagy nagyképűség

A Brain Bar olyan formátum, amelyben a közönségnek legalább olyan fontos szerep jut, mint a beszélgetés vezetőjének, és rendre fontos és izgalmas kérdések hangzanak el a nézők soraiból. Az egyik kérdés a beszélgetés során említett önbizalomra vonatkozott: ezzel kapcsolatban Esterházy Mátyás elmondta, hogy a karrierépítés egy fázisában fontosnak tartja, hogy Nyugat-Európában nevelkedjenek tovább a gyerekek, mert ha valakiben megfelelő szorgalom és képesség van, akkor ezt ott ki lehet bontakoztatni.

Itthon valóban sokszor találkozunk azzal, hogy ha valaki tehetséges, és hisz önmagában, akkor azt megbélyegzik, nagyképűnek titulálják, és a személyiségének ezt a részét próbálják megszüntetni, ami azért baj, mert enélkül a személyiségrész nélkül nem tudsz lenni sem sikeres vállalkozó, sem sikeres sportoló.

A legizgalmasabb és legfontosabb kérdés a társadalmi mobilitásra vonatkozott. „Ha középosztályba születsz, akkor középosztályban fejezed be, és ez a magyar labdarúgásban is megfigyelhető. Az elmúlt években legalább négy olyan válogatott labdarúgó volt – Sallai Roland, Szalai Attila, Szoboszlai Dominik, Sallói Dániel –, akik labdarúgó édesapa gyermekei” – kezdte a kérdező, majd utalt Esterházy Mátyás szavaira, amely szerint a menedzselésre kiválasztott gyerekeknél fontos a családi háttér, és hogy a szülők támogatók legyenek.

Ezzel szemben világsztároknál, mint Özil, Ibrahimovic vagy Zidane, halljuk azt, hogy gyerekként akár még cipőre sem volt pénzük, Ibrahimovic azt nyilatkozta, hogy az apja nem is foglakozott vele egészen addig, amíg be nem került a felnőttcsapatba

– folytatta a hozzászóló, és feltette a kérdést, hogy nálunk ezt hogyan lehetne jobban csinálni.

Felelősség a hibákért és a sikerért

Eszterházy Mátyás szerint nem az a társadalmi osztály vagy szakma a lényeg, amiből a szülő jön, hanem hogy mennyi időt tölt a futballal – így függ össze a szülő szakmája a gyerek sikerével. A futballista apa minden idejét annak szenteli, hogy a gyereke tudjon futballozni, és így van ez minden területen, például a zenében: ha tízszer annyi időt töltesz azzal, ami – az elején – a hobbid, mint a szomszédod, akkor valószínűleg tízszer olyan jó leszel benne.

Mivel a kérdés a beszélgetés mindkét részvevőjének szólt, Böszörményi-Nagy Gergely elmondta, hogy MOME-n – ahol ő az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának az elnöke – kidolgoztak egy mentorprogramot, hogy minél több szegénysorból származó gyerek tudjon majd továbbtanulni náluk, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.

A beszélgetés végén elhangzott, hogy egy okos és tanulékony Magyarország – amelyet a Brain Bar is igyekszik építeni – azt tanulhatná el Szoboszlai Dominik sikeréből, hogy az elvégzett munkában való nagyobb hit sok mindent előre vinne.

Amikor magammal foglalkozom, és nem másokkal, amikor a saját hibáimat, bukásomat inkább tulajdonítom magamnak, mint másoknak, és amikor a saját sikereimet is inkább tulajdonítom magamnak, illetve a szűk környezetemnek, az előre viszi az embert. Amikor felelősséget mersz vállalni a hibáidért meg a sikereidért is, akkor látod, hogy mi az az út, amit be kell járnod

– zárta a beszélgetést Esterházy Mátyás.

(Borítókép: Esterházy Mátyás és Szoboszlai Dominik 2023. július 4-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)