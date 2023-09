Telt házzal zajlott a kortárs színházat népszerűsítő esemény

A háromnapos rendezvényt azzal a céllal hozta létre a Fiatal Drámaírók Háza Kulturális Egyesület, hogy a kortárs színházat népszerűsítse, valamint lehetőséget adjon tehetséges pályakezdő drámaíróknak a bemutatkozásra és a fejlődésre, életkortól függetlenül.

Az egyesület két és fél éve működik, kéthavi rendszerességgel írnak ki nyílt, névtelen drámaíró pályázatokat, és rendeznek a nyertes szövegekből felolvasóesteket – áll az Indexnek eljuttatott közleményben.

A fesztivál mérföldkő volt az életükben,

egyrészt mert négy ilyen szöveg egész estés változatát, valamint második drámaantológiájukat, a Keringést is bemutathatták közönség előtt. A kötet 21 rövid kortárs drámát tartalmaz, és egyebek mellett a Szatyor Bárban és az Írók Boltjában is beszerezhető – előbbi helyszínen ennek örömére egy fesztiválbeharangozó performance-t is tartottak a szervezők a Mirror Man formáció részvételével.

A kötet elő- és utószavát jegyző drámaírók, Závada Péter és Spiró György olyan kezdeményezésként méltatták a fesztivált, amiben nemcsak sok lelkesedés, de rengeteg nagyszerű lehetőség is van.