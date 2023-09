Sokan észre sem vették, de Budapest tegnap este két lépésre volt a pokoltól

Az amerikai Two Steps From Hell zenéje bárki számára ismerős lehet, aki filmek mellett sporteseményeket, olimpiát vagy filmelőzeteseket néz, videojátékokkal játszik, rádióreklámokat hallgat, esetleg csak videókat keres a közösségi médiában. A világhírű formáció a Papp László Budapest Sportarénában adott nagyszabású koncertet 2023. szeptember 27-én, az epikus zene kedvelőinek nagy örömére.

Először lépett fel Magyarországon a Two Steps from Hell. A formáció két világhírű zeneszerző, Thomas Bergersen és Nick Phoenix együttműködéséből jött létre, és a többi között olyan filmek előzeteseinek zenéit is jegyzi, mint a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai vagy a Star Trek. Így aztán 2023. szeptember 27-én a Papp László Budapest Sportaréna megtelt az epikus zene kedvelőivel, s bár annyi érdeklődő nem jelent meg, mint az Azahriah-koncerten, de – Thomas Bergersen bejelentése alapján – négyezren mégis összegyűltek.

Nick Phoenix már az esemény előtt üzent a magyar közönségnek. Az Index szerkesztőségéhez is eljuttatott közleményben azt mondta, hogy szereti a spontán dolgokat, és különben is: „We Will Rock You”. Thomas Bergersen pedig így nyilatkozott:

Budapest hihetetlenül szép város, már sokszor bejártam. Több hegedűt is vettem ott, és vannak barátaim is a városban. Nagy öröm lesz olyan történelmi és gyönyörű városban játszani, ahol annyi kultúra és annyi fantasztikus ember található!

Ehhez képest a háromórás, két felvonásos koncert feszengősen indult, a hangosítás is inkább halkításnak tűnt, ám az est végére minden a helyére került: a fellépők felengedtek, a közönség tagjai feloldódtak – mintha a produkciót eleve így építették volna fel. Ez leginkább abban nyilvánult meg, hogy a nézők – köztük akadt fiatalabb és idősebb – a koncert kezdetén még többnyire feszülten ültek és figyeltek, az utolsó számok alatt azonban már állva tapsoltak, lábbal doboltak, katartikus és egyben varázslatos hangulatot teremtve ezzel.

9 Galéria: Érzelmes pillanatok és varázslat a Budapest Aréna színpadán Fotó: Szollár Zsófi / Index

Érzelmes pillanatok

Az előadás közben előkerültek a „fénykardok” is, azaz a a hangszerek kivilágított vonói, és nem volt hiány érzelmes pillanatokból sem. Thomas Bergersen a számok között mesélt a gyerekkoráról, budapesti élményeiről – gyerekként a szülei tényleg itt vettek neki hegedűt, ami a szívéhez nőtt –; az egyik produkciót pedig azoknak küldte és ajánlotta, akik vesztettek már el olyasvalakit, akit szerettek, és még most is szeretik. A közönségből több százan emelték a magasba világító telefonjukat, így jelezve, hogy „itt vagyok, én is vesztettem már el...”.

Az est furcsa pillanata volt, amikor a közönség soraiból felállt egy lány, és elkezdett táncolni az Aréna küzdőterén. Mozdulatai olyan szépek voltak, hogy azt lehetett hinni, ez a produkció része, ám pár perc múlva odalépett hozzá a közelben álldogáló biztonsági őr, így bizonyossá vált, hogy a saját (és a közönség) szórakoztatására perdült táncra.

A színpadon a mintegy 50 fős zenekar és kórus mellett a dalokat maguk az alkotók kísérték, és nagyjából felváltva játszották számaikat. A zeneszerzők zongorán, hegedűn, illetve ütőhangszereken játszva színesítették a show-t.

AZ ELŐADÁS ERŐTELJES, mestErien előadott ZENÉVEL ÉS SZENVEDÉLLYEL csalogatta elő AZ ÉRZELMEKET, ÉS OLYAN FANTÁZIAVILÁGBA KALAUZOLt EL, AHOL könnyen hihetővé válik az, hogy az életben BÁRMI MEGTÖRTÉNHET.

A zenekar őszi, 2023. október 5-ig tartó turnéján – koncertet adnak Prágában, Berlinben, Lipcsében, Düsseldorfban, Münchenben, Bécsben, Zürichben, Lyonban, Párizsban, Brüsszelben és Rotterdamban – részt vesz Mia Asano hegedűművész is, akiért a magyar közönség is láthatóan odavolt.

A 2006-ban alapított Two Steps from Hell zenekar újraértelmezi a zenekari játékot: produkcióik fiatalosak, izgalmasak és egyben innovatívak. A zeneszerződuó négymilliárdos nézettséggel büszkélkedhet a YouTube-on, Spotifyon és más streamingplatformokon, valamint jelenleg a világ legsikeresebb médiazenei producerek közé tartoznak. Első turnéjukra nem is olyan régen, 2022 nyarán indultak.

A négy platinalemezes szerzőpáros klasszikus, epikus zenei megközelítésből indul, amelyet rock- és metálzenével, kelta elemekkel dúsít, melyhez filmes, grandiózus hatáskör is kapcsolódik.

Legutóbbi lemezük 2022. november 4-én jelent meg, ezt hozták el most Magyarországra is szimfonikusokkal, kórussal, teljes nagyzenekari kísérettel. Budapesti koncertjükön ebből kaphattak testközeli élményt az érdeklődők.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)