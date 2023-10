Számos tévhit él Magyarországon az underground műfajokat tekintve, ezek közül is kiemelten szokatlan a beatbox megítélése. Veszprémben lezajlott az Országos Beatbox Bajnokság, ami után bizton állíthatjuk, hazánk versenyképes nemzetközi szinten is. Az eseményre ellátogatott a jelenlegi világbajnok, aki maga avatta fel a 2023-as magyar győztest. A szervezők szerint 2019-ben volt utoljára komolyabb magyar esemény az ágazaton belül, de az ideihez hasonló kaliberű verseny még sosem volt. A világbajnok úgy véli, hogy az újraéledő magyar beatboxélet ígéretes tehetségekkel büszkélkedhet, akik a nemzetközi palettán is megállnák a helyüket.