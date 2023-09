A semmiből indult, az utcán adogatta el a járókelőknek a portékáját

Írj dalokat, vedd fel a zenét, készíts lemezt, töltsd fel Spotifyra, adj koncertet, hozz közönséget, told a social media marketinget, légy népszerű, csinálj vírusvideót, fuss be! „Köszi”, feleli az átlagzenész, majd végigfutja fejben, hogy a konkurencia „csupán” az egész induló zenei piac. Önerőből sztárrá válni épp csak akkora feladat, mint a semmiből egy cégbirodalmat felépíteni. Az ember pumpálja bele a tőkét abban a reményben, hogy egy nap rentábilis lesz a buli, majd megtérül a befektetés.

De mi van, ha sosem térül meg? Mi van, ha egy zenész élete legszebb éveit szélmalomharcban őrölte fel? Mondanék példákat, hogy kik azok, akiknek nem sikerült, de egy sem jut eszembe – valószínűleg pont ezért. Ellenben olyanról tudunk, aki megcsinálta, akit nem a gigakiadók toltak meg intravénás zsozsótöltéssel. A semmiből indult, az utcán zenélt, abból élt, hogy eladogatta a járókelőknek a lemezét. Addig tolta, míg az underground szcénát megugrotta. Sosem lett belőle a Sziget Fesztiválon fő fellépő, de egy A38-at bármikor megtölt – már most telt házas a budapesti, 2023. szeptember 28-i koncertje.

Épp most érkezik a fővárosba, de két koncert között online interjút adott nekünk, biztos, ami biztos. Elmondta, hogyan áll a zenéhez, miben volt más neki a kétezres évek elején, mint a mostani induló művészeknek, miért tartja fontosnak az oktatást, azt, hogy a tanárok méltányos fizetést kapjanak, valamint hol fog Budapesten meglepetésfellépést adni. Ő Dub FX.

Tiszta sor, nem ismeri mindenki a hip-hop, beatbox és reggae underground arcait, de van az a szint, amikor már valaki elég menő ahhoz, hogy kilépjen a föld alatti világból a fényre. Dub FX neve sokak számára ismeretlen – szemben Eminem vagy Tupac munkásságával –, de a XXI. században kevés az annyira sokoldalú és izgalmas előadó, mint ő. 2023. szeptember 28-án az A38-on lép fel, a koncertre pedig már közel egy hónapja minden jegy elkelt. Azoknak viszont, akik nem tudtak belépőt szerezni, spéci meglepetéssel készül az előadó.

Utcazene az Erzsébet téren

Dub FX-nek kezdettől fix nézetei voltak. Ő nem megy nagy kiadóhoz, nem biza’. Amíg a muzsikusok java béklyóit rágcsálja, ha valami speciálisra vágyik, Dub FX csak szimplán megteszi. Ha van véleménye, kimondja, ha az utcán akar zenélni, kimegy a térre és belevág. Budapesten is megtette már néhányszor, most pedig újból erre adta fejét: exkluzív interjúban avatta be az Indexet abba, hogy szeptember 26-án az V. kerületi Erzsébet téren fog muzsikálni.

A zenész legújabb albuma is épp most debütált, és a promócióban is berobbant néhány utcai performanszt megörökítő felvétel, amelyen már előadott nótákat a lemezről. Ezek közül néhányat valószínűleg személyesen is meghallgathatnak az emberek az Erzsébet téren, majd 28-án az A38-on.

A független előadók hőskorának harcosa mindig kicsit a konvenciók ellen dolgozott.

Ha sok ember előtt lép fel, akkor az intimitásra helyezi a hangsúlyt, egymaréknyi nézőnek viszont óriási arénashow-t akar visszaadni. Így beszél erről:

Ha egy hatalmas teremben lépsz fel, és csupán 30 ember áll előtted, akkor az fura, hisz ott az a nagy üres tér. Engem személy szerint ez nem érdekel. Elég régóta csinálom már a szakmát, százezrek előtt léphettem fel. Nem csupán azoknak játszom, akik előttem állnak, hanem a minket körülvevő kollektív tudatnak is, azzal is próbálok kapcsolatot kialakítani. Legyen ez valós, vagy sem, nekem segít, ha így gondolok rá

– meséli az Indexnek Dub FX. Hozzáteszi:

Amikor rengeteg ember áll előttem, akkor az természetesen jobban felpörget, de elmondok valamit. Ha egy maréknyi embernek játszom egy apró teremben, akkor arra törekszem, hogy az előadás epikus legyen. Ha százezreknek, akkor arra, hogy intim. Nagy koncerten nagy bulit csinálni alap, kis helyen intimnek lenni adja magát. Amire törekedni kell, az az egyensúly.

A zenész kezdeti sikerében jelentős szerepet játszott a közösségi média: az egyik első vírusvideót is ő csinálta. Akkoriban, ha kitette, hogy 24 óra múlva itt és itt lép fel, több ezer lájk, komment és megosztás jött egy ilyen posztra. Ma már alig pár tucat.

A közvetlen kapcsolat a kulcs

Véleménye szerint az algoritmus megváltoztatása, a terjedés lelassítása gazdasági megfontolás. Egyfajta hatalmi kérdés, amivel azokat a cégeket tudja a rendszer támogatni, amelyeket éppen akarja. A korábban szinte kötetlenül pörgő rendszer mára piaci alapon működik, aki fizet, az ugat. Ugyanebben látja a TikTok jelenlegi népszerűségét is, ami egyelőre kevésbé korlátozza az algoritmusával a tartalomgyártókat, mint a Facebook és társcégei.

Jelenleg egyetlen utat lát a zenész a sikerre az abszolút kezdő előadóknak: a lehető legtöbb különféle ember előtt kell fellépni. Ha új közönségeknek játszik valaki, akkor megvan az esélye annak, hogy jó lesz a táptalaj, az érdeklődés kicsírázik, akár el is burjánzik. Egyéb esetben az internetes falak közé zárja magát az alkotó.

Ő ugyanígy tett a közösségi média előtt, amivel voltaképp megalapozta saját pályafutását.

Elmondása szerint éveken át csupán utcazenélt. Hetente három-négy alkalommal lépett fel, az embereknek pedig tetszett, így több ezer lemezt tudott eladni. Mára némileg mások a körülmények, de egy dolog szerinte nem változott: az emberekhez el kell juttatni a zenét, méghozzá közvetlen módon. Ehhez korántsem elég szimplán feltölteni néhány dalt a Spotifyra és a TikTokra. Közönségének 20-30 százaléka legalább egyszer látta már őt az utcán zenélni, mert a mai napig nem hagyott fel vele. Sokan ezért hallgatják most őt. Úgy hiszi, kellenek azok a személyes, emberközeli pillanatok, amire csakis az élő zene képes.

A tanárság a kulcs

Arról is megkérdeztük a rappert, ha bármit megkaphatna, megtehetne a világon, akkor mi lenne az. Első körben minden betegséget meggyógyítana. Felesége asztmás, ezért tudja, hogy vannak olyan bajok, amelyekkel nehéz megbirkózni, amihez az ő ereje nem elég. Ezután eltörölne minden nagy céget, amelyek abból gazdagodnak meg, hogy az emberek szenvedésén élősködnek, majd minden vezetőt rács mögé dugna.

Végül az összes pénzt, amit a kormányzatok a katonai fejlesztésekbe ölnek, átforgatná az egészségügybe és az oktatásba.

Tudja, hogy a világ számos országában nehéz a tanárok helyzete, rémes körülmények között dolgoznak, nem tudják fenntartani magukat, hiányuk pedig meg fog látszani az új generációkon. Amikor megemlítjük neki a magyar tanártüntetéseket, akkor elmondja, hogy járt olyan országokban, ahol szintén akadnak gondok. Vannak kezdő tanárok, akik az albérletüket sem tudják fenntartani, pedig a tanárok megbecsülése volna a legfontosabb.

Képzeljük el, hogy minden tanár, aki közoktatási intézményekben dolgozik, évente többmilliós fizetést kapna. A legnagyobb koponyák, akikből remek tanár lehetne, belevágna ebbe a karrierbe, mert megérné nekik. A gyerekek következő generációja ilyen oktatókkal nőhetne fel, akiket megfizetnek, így pedig számtalan problémát megoldhatnánk a világban. Lisszabonban a tanárok nem képesek fenntartani az albérletüket a fizetésükből, ezért nincsenek tanárok, holott rengeteg az iskola. Van, hogy a gyerekek bemennek, és csak ülnek az iskolában, mert nincs, aki tanítson

– mondja Dub FX. A maga karakteres módján hozzáteszi: