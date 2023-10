Százezer ember előtt zenélt a magyar énekesnő

Vannak olyan előadók, akik tízezrek előtt játszanak a Papp László Budapest Sportarénában, és vannak olyanok, akik ennek tízszerese előtt énekelnek az interneten. Saya Noé, a Malajziában felnőtt magyar énekesnő a Twitchen és a TikTokon robbant be, most pedig második nagylemezének bemutatókoncertjét adja az A38 Hajón.

Kőrös Mimi, azaz Saya Noé igazi különlegesség a hazai zenei piacon. Melankolikus, alternatív dark pop stílusával kilóg a mainstreamből – és ezen nem is szeretne változtatni. Az arútluK podcast vendégeként az énekesnő nemcsak arról mesélt, milyen egy dark pop művész fiatalkora, hanem arról is, hogyan alakult ki a zenei stílusa.

Már az elsőért is díjra jelölték

Mimi első lemeze, a Museum of Sins 2020 decemberében jelent meg. Ennek legsikeresebb dalát, az Under The Rivert jelölték a Petőfi Zenei Díj Az év idegen nyelvű magyar szerzeménye kategóriájában.

Az albumot a Grammy-díjas producer, Matt Lawrence keverte, így nem csoda, hogy Fonogram-díj-jelölést is kapott a legjobb modern pop hangfelvételek között.

Idén pedig Jupiter címmel megérkezett második stúdióalbuma, és bekerült a Spotify női előadókat támogató Equal programjába. Ennek köszönhetően még New Yorkban, a Times Square óriáskivetítőjén is megjelent.

Most azonban Budapesten járt, itt volt, itt van, és volt idő arra, hogy beszélgethessünk is vele. Ennek során az is kiderül, hogy Saya Noé

miért megy szembe a mainstreammel,

hogyan hatott rá Malajzia,

mit gondolnak róla a klasszikus zene világában dolgozó szülei,

hogyan találta meg a Twitch platformot, és szerzett nemzetközi rajongóbázist,

hogyan éli meg az online és az élő koncertek közti különbséget,

mit érzett, amikor százezer ember előtt zenélt,

és hogyan gondolkodik a nők helyzetéről a magyar zeneiparban.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Saya Noé. Fotó: Lapat Lili / Index)