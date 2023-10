A U2 is reagált az izraeli fesztiválon történt mészárlásra

A U2 Las Vegas-i, jelenleg zajló koncertsorozatát is felborította a Gázai övezetben történt mészárlás – olvashatjuk a The Guardianben. A társadalmi és politikai konfliktusokra mindig is érzékenyen reagáló zenekar módosította egyik dalszövegét az izraeli zenei fesztiválon lemészárolt 260 fiatal előtti tisztelgésként.

Bono átírta ikonikus daluk, a Pride (In the Name of Love) szövegét, nem először – és valószínűleg (sajnos) nem is utoljára.

Bono híres arról, hogy a színpadon spontán módon reagál az aktuális eseményekre, főleg, ha a toleranciát, a békét fenyegeti veszély. A banda egyik emlékezetes cselekedete volt, amikor a 2015. novemberi párizsi terrortámadás után – amelyben 130 ember vesztette életét, köztük kilencvenen az Eagles of Death Metal-koncerten – a U2 is fellépett volna a párizsi AccorHotels Arénában, de lemondták a fellépést. Néhány héttel később azonban megtartották, és az Eagles of Death Metal tagjait is meghívták, hogy együtt játsszák el Patti Smith People Have the Power című dalát, mert mint mondták, elvették a zenekartól a színpadot, de ők most visszaadják nekik.

Vasárnapi, Las Vegas-i koncertjükön az egy nappal korábban az izraeli Supernova fesztiválon megölt több száz fiatal előtt tisztelegtek a Pride szövegének módosításával, amelyben „Dávid csillagaiként” utaltak az ártatlanul megöltekre. A dal előtt Bono azt mondta,

az Izraelben és Gázában történtek után az erőszakmentességről szóló dal kissé nevetségesnek tűnik, de imáink mindig is a békéért és az erőszakmentességért szóltak.

A dal eredeti szövege, amelyben Martin Luther King Jr. előtt tisztelegnek, úgy szól: „Április 4-én kora reggel lövés dördül a memphisi égbolton. Végre szabad vagy, elvették az életedet, de nem tudták elvenni a büszkeségedet.”

Bono ezt így módosította most:

Október 7-én kora reggel felkel a nap a sivatagi égen. Dávid csillagai, elvették az életeteket, de nem tudták elvenni a büszkeségeteket.

A U2 koncertsorozata a 18 000 férőhelyes Las Vegas-i Sphere-ben december 16-ig tart.