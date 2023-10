Miért van szükség még mindig tehetségkutatókra? Szimplán azért, mert telített a szakma, sok a csóró zenész, a klubokba már nem nagyon járnak le az emberek ismeretlen bandákra, a lehetőségek száma pedig – a nem veszteséges – élő fellépésekre egyre csökken. Nem mindenki marketingzseni, ezért úgy kell a mozgástér a valóban tehetséges muzsikusoknak, akár egy falat kenyér, ennek pedig az Öröm a zene sorozat már évek óta igyekszik platformot biztosítani.

Egészen más világ

Kezdetben még csak néhány tucat, utána néhány száz, mára pedig közel ezer formáció ismerte meg a versenyt, illetve a lehetőségeket, amelyeket a zenészeknek biztosítani tud. Durva ezt mondani, de a jól megfogalmazott szakmai kritika a valóban szakmai zsűritől többnyire megnyugtató,

nem gondolják a versenyzők, hogy a nézettség kedvéért, direkt taposnak beléjük.

Produkcióját végigtolhatja minden csapat – persze ezt egy előzetes válogató alapozza meg, így tényleg csak színpadképes produkciók állhatnak ki az ítészek elé.

A verseny számos helyszínen zajlik országszerte, minden területi döntő győztese továbbjut az országos nagydöntőbe, ahol csakis a legjobbak „ütköznek meg” azért, hogy a több millió forintos fődíjat hazavigyék. Idén egy izgalmas, kísérletezős pesti banda kapta az elismerést, amelynek tagjai egyszerre próbálnak komplex, egyedi zenét készíteni, mégis igyekeznek megtartani az élvezhetőséget. Ők a Gorg & Benzol.

Stílusukban akad funky, rock, jazz és technó is, szövegeikben keverik a magyart az angollal. Most jelent meg első nagylemezük, a Trip to Hatland, amelynek bemutató koncertjére mi is ellátogattunk a Trubinába.

A döntőben egy öttagú zsűri választotta ki a legjobb produkciókat. A zsűri tagjai között volt az Öröm a zene igazgatója, Andrásik Remo, az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumának vezetője, Cselőtei László, az Artisjus-díjas szövegíró, Major Eszter, Nagy Szabolcs zenei újságíró, PR-szakember és Warnusz Zsuzsa zenész, Artisjus-díjas zenepedagógus.

Stabil út felfelé

A verseny nem csupán a győztest támogatja egyszeri nagy összeggel. Más tehetséges csapatoknak is igyekeznek lehetőségeket biztosítani, így hét csapat bekerült a Hangfoglaló Program induló zenekaroknak szóló meghallgatására, ahol évente 15 csapatot választanak ki, amelyek 2,5-4 millió forint összegben kapnak támogatást. Ezen felül a kimagasló zenei tehetségükért A Flirt, a Crescendo Selecta, a Kiss Zenészek formáció és a Visionless Humanity Újfalusi Gábor-díjat kapott, az év felfedezettjeként a Boyongó zenekar munkásságát emelték ki.

15 év tapasztalata alapján mondom, hogy idén volt az egyik legerősebb a mezőny – fogalmaz Andrásik Remo a hozzánk eljuttatott közleményben. – Jól látható, hogy valamifajta mozgás elindult a könnyűzene utánpótlásában, és jönnek fel a tehetségek.

Az idei tapasztalatok alapján az Öröm a zene új, 2023/24-es, novemberben induló évada még keményebb verseny elé állítja az induló csapatokat.

Talán csak szerencse, vagy a véletlen műve, de a profi formációk, amelyeket idén hallhattunk, biztató jövőképet festenek a magyar könnyűzenéről. Egyfelől nagyobb esély van rá, hogy egyedi hangzású csapatok is beverekedjék magukat az élvonalba, másfelől a növekvő verseny arra sarkall minden bandát, hogy emelni kell a tétet és a minőséget, ha labdába akarnak rúgni, ami hosszú távon fellendítheti a hazai zeneipart.