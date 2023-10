Visky András nyerte a Margó-díjat

Kilencedik alkalommal adták át a Margó-díjat a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megrendezett Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron. A 2015-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az első prózakötetes szerzőkre, és ezen keresztül is népszerűsítse a hazai kortárs irodalmat. Az elmúlt nyolc évben Totth Benedek, Milbacher Róbert, Szöllősi Mátyás, Mécs Anna, Fehér Boldizsár, Harag Anita, Halász Rita, tavaly pedig Vonnák Diána kapta meg az elismerést.

A legjobbnak 2023-ban Visky Andrást választotta a Fiatal Írók Szövetsége, a Szépírók Társasága és a Margó Irodalmi Fesztivál képviselőiből álló szakmai zsűri.

Visky András drámaíró, költő, dramaturg, egyetemi tanár. A Jelenkor Kiadónál 2022-ben megjelent Kitelepítés című regényében szereplő kisfiút kétévesen édesanyjával és hét testvérével egy lágerbe telepítik, a református lelkész apát bebörtönzik, az ő történetüket követheti végig az olvasó.

A Kitelepítés az elmúlt évtized egyik legszebb és legfontosabb regénye, ami mögött jelentős drámaírói és költői életmű áll. Visky András megtalálta a nyelvet ahhoz, hogy elbeszélje a nehezen elbeszélhetőt, családregényében a hit, a szeretet és a szabadság segíti a borzalmak túlélését

– mondta Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál igazgatója. A döntőbe Bánhidi Lilla Sorsod Borsod című krimije, valamint K. Varga Bence Repedések könyve című novelláskötete került. A nyertes a díjjal nemcsak egymillió forintot, hanem egyedülálló mértékű kereskedelmi és médiatámogatást, valamint próbafordítást is kap. A Margó-díj kiemelt támogatója, a Bookline idén is 15 millió forinttal járul hozzá a díjazott könyv népszerűsítéséhez, a Könyvesmagazin pedig egyenként 200 ezer forint értékű tárcasorozat lehetőségét ajánlotta fel a győztesnek és a két döntősnek. A Margó-díjas Visky Andrást a következő évben egy önálló esten is láthatja a közönség a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében.

A Visky Andrással készült nagyinterjúnkat ide kattintva olvashatja el, a Kitelepítés című regényről szóló kritikánkat pedig ide kattintva olvashatják el olvasóink.