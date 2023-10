Egyedül, elvonulva küzd a rákkal a Magyar Televízió legendás bemondója

Gyermekeiből és unokáiból merít erőt Kovács P. József, az egykori népszerű televíziós, aki magányosan küzd súlyos betegségével. A Blikknek arról beszélt, hogy a világ zajától távol, Tihanyban talált otthonra, ahol a rák mellett szeretett feleségének hiányával is meg kell birkóznia.

Elveszítette feleségét, és most egy súlyos betegséggel is szembe kell néznie Kovács P. József egykori legendás tévébemondónak. A Blikknek elárulta, mire számít a betegségével kapcsolatban, továbbá betekintést nyújtott magányos mindennapjaiba is.

Nem tompul a fájdalma

„A feleségem hiánya olykor elviselhetetlen” – mondta Kovács P. József, aki azt is elárulta, hogy jelenleg teljes magányban, egy üres házban él. Ráadásul 13 év után a puli kutyáját is elveszítette, amely helyett 82 évesen már nem szeretne másikat.

A ke­zeim között halt meg

– árulta el a lapnak a legendás tévés.

Mint kiderült, az egykori tévébemondó ráadásul súlyos betegséggel küzd: rendszeresen jár az onkológiai intézetbe, ahol lelkiismeretes orvosok segítségével próbál gyógyulni.

Kovács P. József elárulta, hogy jók az eredményei, és a szakorvosok szerint akár tíz évig is élhet, ebben ő maga is hisz.

A televízió már nem fontos

Még gimnazista volt, amikor megnyert egy országos szavalóversenyt. Azonnal felfigyeltek a jóképű, gyönyörű orgánummal rendelkező fiatalemberre, s szinte becipelték a televízióba. Ott látott először kamerát, igazi stúdiót. Kovács P. József 1962-től főállású bemondó lett, egy ország kedvence, aki a mai napig megőrizte népszerűségét.

Elárulta, jólesik neki, hogy még nem felejtették el: nemrég például meghívták díszvendégnek egy olyan eseményre, ahonnan a pályája indult, a várpalotai könyvtárban fog szavalni, mint hajdanán. De számára kedves megemlékezésekre, koszorúzásokra is szívesen elmegy.

A televíziós személyiség szerint a világ azóta nagyon megváltozott:

az értékre és a mélységre egyre kevésbé van igény. Ebben az új világban pedig csendesen és magányosan érzi magát.

A híreket nagyon megválogatva nézi és olvassa, inkább zenét hallgat, természetfilmeket néz. Többször is nyilatkozta: a televízió, ahol az egész életét töltötte, már nem olyan fontos számára. Ehelyett inkább a családjára, a legendás Déryné éttermet vezető gyermekei­re, Krisztinára és Kristófra, illetve négy unokájára koncentrál.