Szinte meg sem jelent, máris újranyomják a Budapestről szóló regényt

Megjelent egy regény. Tizenhatan írták. Igen, tizenhatan. Romantikus történet. Meg titokzatos. A helyszín közös. A címe is ezért ez: Buda & Pest. Alcíme is van: egy város viharos századaiból. A történet a tatárjárás idején kezdődik, és a napjainkban ér véget. A könyv tizenhárom szerzőjével nem beszélgettünk, ám hárommal igen. Ők most az arútluK podcast vendégei: Kapa Mátyás, Soós Tibor és Szélesi Sándor.