Egyedülálló nemzetközi és hazai választék

Az idén 13. alkalommal megnyíló Art Market Budapest kiemelt törekvése, hogy széles és színvonalas választékkal vonzza és szélesítse a kortárs képzőművészet közönségét, a gazdag nemzetközi válogatásban sikerrel hívja fel a hazai és külföldi érdeklődők figyelmét

a magyar művészek értékes, ebben a közegben is versenyképes alkotói tevékenységére.

A vásárral szembeni nemzetközi szakmai bizalomnak is köszönhető az a jelentős nemzetközi érdeklődés és túljelentkezés, amely az Art Market Budapest idei előkészületei során lehetővé tette, hogy a vásár neves nemzetközi szakemberekből, belgrádi, berlini, bécsi, bukaresti és ljubljanai galériák tulajdonosaiból álló szakmai testülete széles választékból állíthassa össze az idei kiállítások anyagát.

Az Art Market Budapesten idén Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Horvátország, Japán, Kína, Kolumbia, Korea, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna és az Egyesült Államok kiállítóival találkozhat a közönség.

A széles nemzetközi választékban közel félszáz standon mutatkoznak be hazai kiállítók, összesen mintegy 300 magyar művész alkotását csodálhatják meg az Art Market Budapest látogatói. A legnagyobb kiállítási standokat ezúttal a magyar acb és Erdész, a német M Beck és Art Affair, a kolumbiai Adrián Ibáñez és a román Jecza galéria foglalja el.

Fókuszban a kortárs roma képzőművészet

Az Art Market Budapest a nemzetközi művészeti vásárok közül elsőként helyezi a kortárs roma képzőművészetet a figyelem fókuszába a vásár központi kiállítóterében és számos kapcsolódó eseményén. Az Art Market Budapest egyik alappillére teret biztosítani és kiemelt figyelmet fordítani olyan művészeti szereplők és produkciók bemutatására, amelyek nem vagy csak kevéssé kapják meg az általuk képviselt színvonal alapján kiérdemelhető nemzetközi figyelmet, és amelyek inspirációként szolgálhatnak a szélesebb művészeti közeg számára.

A vásár kiemelt művészeti komponenseként ezúttal a kortárs roma képzőművészet kerül az érdeklődés középpontjába, 2023 októberében az Art Market Budapest kezdeményezésére és annak kísérőeseményeként SHUKAR.T néven a kortárs roma képzőművészetet rendkívüli nemzetközi választékban bemutató programsorozat jön létre Budapesten. A vásár helyszínén és külső budapesti helyszíneken látható képzőművészeti választék mellett a SHUKAR.T Nemzetközi Roma Művészeti Fesztivál számtalan kísérőeseménnyel, szakmai, társművészeti és társasági rendezvénnyel teszi közvetlenül hozzáférhetővé a kortárs roma kulturális értékeket, az azokat létrehozó alkotókat.

A SHUKAR.T fesztivál programján szerepel egyebek mellett az Einspach Fine Art & Photography közreműködésével a Főfoto galériában Horváth M. Judit és Stalter György Más világ című fotókiállítása, a Szentandrássy Galéria pedig A varázsló meséje címmel egy neves hazai magánkollekció, a Horn-gyűjtemény jóvoltából Balázs János és Péli Tamás műveiből mutat be különleges válogatást.

A fesztivál egyik központi eleme az inside art nemzetközi konferencia tematikus napja október 20-án, amelynek programján a Bálna Budapest épületében a Lehet-e egyáltalán pozitív a diszkrimináció? című panelbeszélgetést a világhírű hegedűművész, Roby Lakatos és zenekarának fellépése követi. A fesztivál programja számos további eseménnyel, köztük felolvasóesttel, tárlatvezetésekkel és az iskolásoknak szóló művészetpedagógiai programokkal egészül ki.

Feladat és felelősség

Az Art Market Budapest idején a Bálna Budapest legfelső szintjén kialakított konferenciaközpontban a vásár hagyományos kísérőeseményeként látogatható Inside Art nemzetközi művészeti és műtárgypiaci konferencia ezúttal egyebek mellett olyan ügyeknek szentel kiemelt figyelmet, mint kultúránk fenntarthatósága, a művészeti alkotómunkának az ingatlanberuházásokra való kiterjesztése vagy a digitális kor vizuális kultúránkra gyakorolt hatása. Az Art Market Budapest 2023 látogatói számára a konferencián való részvétel díjmentes.

A művészet értéknövelő hatása az ingatlanberuházásokban címmel a képzőművészet és az ingatlanfejlesztések, az épített környezet kapcsolata kerül fókuszba, a konferencia neves nemzetközi előadók bevonásával, látványos külföldi és hazai példák bemutatásával irányítja a figyelmet arra, hogy

miként járul hozzá a kortárs alkotóművészet és design az ingatlanfejlesztések, beruházások értékének és hasznosságának növeléséhez, a városkép és országimázs alakításához.

Előadóként közreműködik többek között Harbinder Singh Birdi, a londoni Birdi & Partners kreatív igazgatója, Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, Perényi Lóránt építési stratégiáért felelős államtitkár és Dejan Sluga művészeti tanácsadó, a Photon Gallery (Bécs, Ljubljana) igazgatója.

A fenntarthatóság hétköznapjainkat átható fogalommá vált, de vajon ki foglalkozik kultúránk, a régi és új kulturális értékek fenntarthatóságával? Erre a kérdésre keresi a választ az Inside Art konferencia október 21-i napján többek között Lucia Pietroiusti, a legendás londoni Serpentine Galéria vezető kurátora, Thomas Girst, a BMW Group kultúráért felelős globális vezetője és Milorad Krstic képzőművész-filmrendező.

A kulturális értékeink megőrzésében kiemelt szerepet játszó magángyűjtők tevékenysége előtt tiszteleg Our favorites from Art Market Budapest (Kedvenceink az Art Market Budapestről) címen az a reprezentatív kiállítás, amely a vásárra rendszeresen ellátogató magángyűjtők nagy presztízsű kollekcióiból, köztük Barabás Lajos, Erdész László, Gerendai Károly, Gerő László, Kacsuk Péter, Keresztesi Péter, Pálfi György, Róna András, Szakóky Károly gyűjteményeiből mutat be válogatást.

Az idei Inside Art konferencia október 22-i zárónapján a mesterséges intelligencia közreműködésével életre hívott izgalmas művészeti performance mellett kommunikációs és művészeti szakemberek ütköztetik a véleményüket arról, hogy kell-e aggódnunk az esztétikai normák felbomlása, a szép és csúnya közötti határvonalak elmosódása, a vizuális ízlés torzulása miatt a digitális kor olyan vívmányai fényében, mint a mesterséges intelligencia vagy a közösségi média.

Art Photo Budapest

Az Art Market Budapest fotóművészeti szekciójaként 2014-ben alapított Art Photo Budapest, a nemzetközi fotográfiai élet kedvelt találkozóhelye továbbra is őrzi különleges pozícióját mint a közép- és kelet-európai régió egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására.

Idén az európai galériák és fotóművészeti intézmények mellett többek között dél-afrikai, izraeli, koreai kiállítók jóvoltából három kontinenst reprezentáló kiállítási anyag olyan különleges magyar fotóművészeti csemegékkel is szolgál, mint a Capa Központ által létrehozott Futures kiállítás vagy a New York-i divathét keretében bemutatott, a divatfotót és a fotóművészetet látványosan ötvöző Photo Couture. A rendkívül változatos fotóművészeti válogatást az Inside Art konferencia immár hagyományosan egy fotóművészeti nappal egészíti ki.

Sokan tekintenek a művészeti vásárokra puszta kereskedelmi platformként, és miközben az alkotók piacra jutásában közreműködni valóban nagyszerű feladat, egy olyan intenzitású és jelentőségű eseménysorozat, mint az Art Market Budapest, kiemelkedően alkalmas a szemléletformálásra, a kulturális értékteremtésre. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a különleges kiállítási élményen túl a vásárt kísérő események révén a szélesebb és mélyebb kulturális diskurzusba is bevonjuk közönségünket

– emelte ki Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója.

Az Art Market Budapest továbbra is a hazai és nemzetközi művészeti élet meghatározó szereplőit felvonultató Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kiemelt képzőművészeti partnere, és elmélyítette együttműködését a 360 Design Budapest kiállításával a Magyar Divat & Design Ügynökséggel is azért, hogy partnereivel együttműködésben tovább fokozza Budapest kulturális turisztikai vonzerejét.