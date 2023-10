Magyar filmet választottak a legjobbnak Chicagóban

Az alkotás egy 18 éves diákfiú esetét dolgozza fel, akinek történelemérettségije országos botrányt kavar. Mind a történet, mind a film nagy hatást gyakorolt a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijére, így megkapta a legjobb filmnek járó Gold Hugo díjat, valamint a legjobb forgatókönyvnek járó Silver Hugo díjat is.

A Cirko Film szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint az amerikai zsűri úgy fogalmazott:

Zseniálisan meséli el főhőse felnőtté válásának, egyúttal egy ország kulturális változásainak többrétegű történetét. A szellemesen, lebilincselően és intelligensen elbeszélt, gyönyörű történet egy látszólag jelentéktelen eset nyomán bontakozik ki. A kiválóan megírt, megrendezett és eljátszott film nemcsak a felnőtté válás nehézségeivel foglalkozik, hanem behatóan megvizsgálja az emberi természetet is, amikor a döntések meghozatalának ijesztő kihívásával kell szembenéznie.

Reisz Gábor alkotása, amely 2023. október ötödikén került a magyar mozikba, eredetileg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon debütált az Orrizonti szekcióban, ahol olyan filmeket vetítenek, amelyek az ágazat legújabb trendjeit képviselik. Már Olaszországban is díjnyertes lett a Magyarázat mindenre, azóta pedig számos nemzetközi filmfesztiválon vetítették le, és nyert különböző elismeréseket, díjakat.

A hazai mozikban eddig több mint 36 ezer jegyet váltottak az alkotásra, amelyről úgy fogalmazott a chicagói zsűri:

Nagyszerű történet, amely mesterien játszik az elvárásokkal – anélkül forgatja fel az alaptörténetét, hogy valaha is elárulná a közönségét. A forgatókönyv bensőséges módon mutatja be, hogyan válik felnőtté egy fiatal fiú, miközben egy ország rendkívül összetett politikai helyzetét is elemzi.