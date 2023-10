Hiába zaklattak nőket, továbbra is felső vezetők

A Safe to Speak Up? Szexuális zaklatás a brit film- és televíziós iparban a #MeToo óta című tanulmány megállapította, hogy Nagy-Britanniában az elkövetők felelősségre vonását célzó hivatalos intézkedések még mindig nem léteznek, és az áldozatok nem kapnak megfelelő támogatást.

Sőt, sok nő szerint az iparág veszélyesebbé vált a #MeToo-mozgalom óta, hiszen nyomás alatt érzik magukat, hogy beszéljenek, ám amint kiderül az igazság, megbüntetik őket, vagy áldozattá válnak.

A tanulmány szerzője, Anna Bull, a Yorki Egyetem vezető oktatója a The Guardian beszámolója szerint azt írta, egyes esetekben a férfiak agresszívvá váltak amiatt, hogy többé nem élvezhetik azt a szexualizált munkahelyi légkört, amelyhez szerintük joguk van. „Ez nőgyűlölő bosszankodássá vagy nemi alapú erőszakká és megalázássá változik” – áll a tanulmányban.

Bull szerint a szexizmus és a szexuális visszaélések sokkal szembeötlőbbek a film- és tévéiparban, ahol híres színészek és műsorvezetők élnek vissza a helyzetükkel. Úgy véli,

ebben a szubkultúrában a szeméremsértés olyasvalami, amit figyelemfelkeltés céljából tesznek, és a céljuk az, hogy sokkolják az embereket, és hatalmat szerezzenek felettük.

És bár a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy mi számít helytelen szexuális viselkedésnek, a nőgyűlölő hozzáállás továbbra is széles körben elterjedt a férfi vezetők körében.

Alkohol, kábítószer, erőszak

A jelentés tizennyolc, az iparágban dolgozó emberrel készített interjúra támaszkodik. Az interjúalanyok 2017 decembere óta tapasztalták a szexuális zaklatás valamelyik formáját, vagy beszéltek arról. A tizenhét nő és egy férfi között producerek, műsorvezetők, újságírók és egy színész is van.

Az interjúalanyok arról számoltak be, hogy tapogatták, erőszakkal megcsókolták és szexuálisan hozzájuk értek munka közben vagy munkahelyi eseményeken. Az egyik megkérdezettet egy rendezvény után megerőszakolta valaki, akivel ott találkozott.

Több interjúalany a munka és a társadalmi élet közötti elmosódó határok miatt aggódik, különösen azért, mert a kapcsolatépítést nélkülözhetetlennek tartják a sikerhez. Néhányan olyan esetekről számoltak be, amikor a produkciós cégük ingyen alkoholt biztosított, majd szexuális zaklatásra vagy bántalmazásra került sor. Bull hozzátette,

az alkohol és az A osztályú kábítószerek teljesen megszokottá váltak, a szexista viccek pedig nagyon gyakoriak.

Egy 20-as évei közepén járó nő azt mondta: „Minden jobb és rosszabb lett. Nem hiszem, hogy a #MeToo-mozgalom vízválasztó lett volna.”

Egyre nagyobb a nyomás

Több interjúalany is megemlítette, hogy az elmúlt hat évben nem találkozott olyan kezdeményezéssel, amely a szexuális visszaélések elleni fellépésre irányult volna azoknál a vállalatoknál, ahol dolgoztak.

Dawn Elrick rendező-producer, a Shit Men in TV Have Said to Me Instagram-fiók alapítója – akinek több száz nő számolt be az iparágban tapasztalt szexuális zaklatásokról – egyetértett azzal, hogy nem nagyon történt előrelépés a probléma kezelésében. Azt mondta:

A férfiak, akik ellen több panasz is érkezett, még mindig a legnagyobb műsorszolgáltatóinknál dolgoznak a legfelsőbb szinteken. Többnyire olyan fiatal nők az áldozatok, akik most kezdték karrierjüket az iparágban.

Elrick szerint a nőkre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy feljelentést tegyenek az elkövetők ellen, de még mindig nem egyértelmű, hogy kihez tudnának fordulni.

