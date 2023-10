A megszállott zseniktől sem tartott, ha ez kellett a sikerhez

Horváth Charlie ma, 2023. október 28-án lett 76 éves. Saját évszázadának negyedik felvonása kezdődött, mi pedig reméljük, hogy még sokáig láthatjuk színpadon. Születésnapja alkalmából összeállítottunk egy kvízt, hogy az olvasók tesztelhessék, vajon mennyit is tudnak a füstös hangú frontemberről.

Vannak azok a híres, megkerülhetetlen magyar slágerek, amelyeket rongyosra játszottak a rádiók, számtalan zenekar feldolgozott, és akarva, akaratlanul mindenki fújja a szövegeiket. Butaság lenne egy előadó zenei világra gyakorolt hatását ezeknek a számával mérni, de azért mindenképpen árulkodó, amikor valakihez számos ilyen dalt köthet az ember.

Horváth Charlie a nyugati határvégen született, de hamar a fővárosban találta magát. Abszolút más pályára szánták, mégis az éneklésben találta meg a hivatását. Éveket turnézott külföldön, itthon többezerszer lépett színpadra. Mindenki fel tud idézni legalább három slágert tőle, de a többségnek azért sem kell megerőltetnie magát, hogy akár öt-tíz dalt is megnevezzen.

Személye szigorú és tekintélyt parancsoló, de megvan benne az a klasszikus rock and roll életérzés is, ami szemtelenül izgalmas lazaságot és elemi erőt ad hozzá mindehhez. Ez a korábbi, Indexnek adott interjújából is átjön, amelyben életútjáról, világlátásáról mesélt. Noha pár hete még arról beszélt, hogy többé nem akar új lemezt kiadni, a koncertezéssel továbbra sem áll le.

Ragaszkodik a minőséghez

76 éve során rengeteg dolgot átélt, bejárta a világot Amerikától Afrikán és Ázsián át Európa minden szegletéig. Bár falun született, sosem tudná elképzelni, hogy újból falun éljen, ma pedig már azt sem, hogy külföldön – de Norvégiába szívesen visszatérne, az ottani emlékei igazán kedvesek számára.

Számos díjjal jutalmazták. 1997-ben a magyar zenei élet egyik legrangosabb elismerését, a Liszt Ferenc-díjat kapta meg. 2021-ben neki ítélték a Petőfi Zenei Díj életműdíját. Mindig is magasak voltak az elvárásai zenéjét tekintve, és már a kezdetektől az igazi profikat kereste a közös munkára.

Makacsul kitartottam amellett, hogy csakis értékes dolgokat vigyünk színpadra, és csakis képzett, kiváló zenészek álljanak körülöttem, az sem baj, ha megszállott zsenik

– nyilatkozta nekünk az énekes. Később hozzátette:

Ha a Pannónia nem lett volna remek zenekar, tele tehetséges muzsikussal, egy hónap után hazajöttem volna. Ehelyett az álom tíz évig tartott. Ha nem így lett volna, ma nem lenne semmim.

Rengeteg kalandban volt része az évek során, megannyi érdekes helyre eljutott. Két éve még arról beszélt, hogy pozitívan tekint az életére, panaszra nem lehet oka. Hogy ez a pozitív élet milyen meglepetéseket és érdekességeket rejteget, azt egy kvíz formájában össze is gyűjtöttük – természetesen a teljesség igénye nélkül.