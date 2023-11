Kern András már 40 éve ezt csinálja, újra és újra

Kimondani is mágikus: a Vígszínház 1983. november 7-én bemutatta Woody Allen Játszd újra, Sam! című romantikus vígjátékát. Kern András pedig az előadás főszereplőjeként (Allan Felix) azóta is színpadra lép. Legközelebb éppen a 40. évfordulón, 2023. november 7-én. Ha valaki lemaradna róla, 2023. december 27-én is lesz előadás – akkor már túl a negyvenen.