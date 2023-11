Kisebb lázadás tört ki az NKA döntése miatt

Spiró György szerint disznóság, ami a Szépírók Társaságával történt.

Kukorelly Endre úgy véli, akik ezt a döntést meghozzák, nincsenek ítélőképességük birtokában.

Parti Nagy Lajos meglátása szerint a szervezetet rendszerkritikussága miatt bünteti a kormány.

Még most sem tértek magukhoz a magyar irodalmi élet szereplői. Az ok egyszerű: a Szépírók Társasága nem kap támogatást 2024-től a Nemzeti Kulturális Alaptól. A döntést indoklás és fellebbezési lehetőség nélkül közölték a szervezettel.

Disznóság, frusztráció, hatalom

Az Indexnek most Spiró György is megszólalt az ügyben. Reakciója tömör volt, de velős – bár csak annyit mondott:

Disznóság.

Véleményét Kukorelly Endre sem rejtette véka alá. Lapunknak eljuttatott levelében ezt írta: „A frusztrációnak, a ressentiment-nek ez a foka és típusa bénító méreg, ami a hatása alá kerülteket minden józanságuktól, ítélőképességüktől, még saját elemi érdekeik felismerésének képességétől is megfosztja.

Akik ezt a döntést (meg a hasonlókat, az élet szinte minden területén) meghozzák, nincsenek ítélőképességük birtokában. Ez most nagyon veszélyes világ. Életveszélyes útszakasz, mindenki teper, tép, tol, leszorít, leállósávban előz, büntetőfékez egy kietlen autópályaszakaszon.

A szervezetet rendszerkritikussága miatt bünteti a kormány, ezt Parti Nagy Lajos az RTL Híradónak nyilatkozta az ügyben. „Egy társaságot be lehet tiltani, egy szervezetet be lehet tiltani, de az Írókat már jóval nehezebb, az nem is fog sikerülni. Sok mindent meg lehet nehezíteni, de azért X-et, meg Y-t nem lehet betiltani.

Ez a döntés azt mutatja, hogy a hatalom úgy gondolja, bármikor bármit megtehet.

Krusovszky Dénes Facebook-oldalán osztotta meg a Szépírók Társasága közleményét. Ezzel a kommentárral: „Végül Takaró Mihály és Orbán János Dénes csak végrehajtotta, amiért odatették őket. Nyilván a plurális, sokszínű kortárs kultúra érdekében. Ja, nem.”

Tudatos és szisztematikus kiéheztetés

A szlovákiai Bázis irodalmi és művészeti egyesület nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását a Szépírók Társaságával. Az egyesület tagjai azt írják, „megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a 2024-es évre teljesen megszüntette a Szépírók Társasága támogatását, mivel pályázatukra egyetlen forintot sem ítélt meg.

A legjelentősebb kortárs magyar irodalmi szervezetről van szó, amelynek 400 tagja van, közéjük tartozott Kertész Imre, Esterházy Péter, Borbély Szilárd, Térey János, és amelynek tagjai között találhatók a kortárs magyar irodalom belföldön és külföldön legelismertebb képviselői, Nádas Péter, Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, Tompa Andrea, Dragomán György, Tóth Krisztina, Kemény István, Závada Pál és mások.

Véleményük szerint a „független, autonóm irodalom »tudatos és szisztematikus kiéheztetése« újra leleplezte a magyarországi politikai rendszer valódi arcát. A Bázis tagjai szolidaritásukat fejezik ki a Szépírók Társaságával.”

A Szépírók Társasága az NKA döntését nehezen tudja máshogy értelmezni, mint a hazai független irodalmi-kulturális civil közösség elleni, a független színházak kivéreztetéséhez hasonló egyértelmű és nyílt politikai támadásként, elhallgattatási szándékként. Amint azt a társaság írja:

Tagjaink: a könyvkiadásban, a recepcióban és az irodalom népszerűsítésében évente publikációk ezreivel jelen levő magyarországi és határon túli szerzők maradnak így önképviseleti lehetőség nélkül. Az imént ismertetett pályázati kiírásnak megfelelő írószervezetek közül ráadásul egyedüliként, ami újfent megerősíti a döntés diszkriminatív voltát.

Nem szüntették meg a támogatást

Az Indexnek a Nemzeti Kulturális Alap munkatársa is megszólalt az ügyben. „A Nemzeti Kulturális Alap nem szüntette meg a Szépírók Társaságának támogatását, mert ilyennel nem rendelkezett a társaság. A Nemzeti Kulturális Alap projektek (rész)támogatását végzi. Kifejezetten nem feladata és nincs is rá jogszabályi lehetősége, hogy bármely kulturális szervezet működési költségeit finanszírozza a teljes támogatási igény biztosításával – nyilatkozta Sztamenits Adrienn, az NKA kommunikációs csoportjának vezetője.

Hozzátette: a pályáztatást – kezdve a pályázati felhívások során alkalmazott kritériumrendszer megfogalmazásától a döntések meghozataláig bezárólag – szakemberekből álló szakmai kollégium végzi. „A Szépírók Társasága – sajnos nem először – a Szépirodalom Kollégiuma által hozott szakmai támogatási döntést politikai döntésnek kívánja beállítani, melyet az általa szervezett adománygyűjtő kampány akciói során kíván felhasználni.

Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk.

Az ügyben korábban más írók is megszólaltak az Indexnek. Háy János szerint ha egy köztestület nem szakszerűen, szakmai alapokon osztja el a rábízott közvagyont, akkor alkalmatlan a feladata ellátására. A Szépírók Társaságának állami, vagyis adófizetői támogatása alapvető kérdés, mondja Petőcz András. Szerinte az irodalom, a művészeti élet sokszínűségét biztosítani kell, különösen egy olyan kis országban, mint Magyarország, egy olyan elszigetelt, rokontalan nyelv esetében, mint a magyar.

(Borítókép: Spiró György és Kukorelly Endre. Fotó: Szigetváry Zsolt és Máthé Zoltán / MTI)