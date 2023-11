Megvan, melyik épület nyerte idén a Média Építészeti Díját

Nem csak Magyarországon számít rangos elismerésnek az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díja (MÉD), nemzetközi hatása is van – mondta Indira van’t Klooster építészettörténész, az Amszterdami Építészeti Központ (ARCAM) igazgatója, a nemzetközi előzsűri elnöke a péntek esti díjátadó gálán. A finalisták közül a cserépváraljai római katolikus templom rehabilitációja (tervező: Partizan Architecture) nyerte el az újságírókból álló zsűri tetszését, de a legtöbb közönségszavazatot is ők kapták.

Tarolt a Partizan Architecture a Média Építészei Díja (MÉD) 2023. november 10-én megrendezett díjátadó gáláján. A cserépváraljai római katolikus templom rehabilitációjáért megkapták a fődíjat és a közönségdíjat, sőt a legjobb prezentációnak járó kitüntetést is, utóbbiról az Uránia Nemzeti Filmszínházban összegyűlt nézők döntöttek.

A verseny ugyanis úgy zajlik, hogy a döntős építészek közönség előtt, háromperces prezentációban összefoglalják mindazt, amit az általuk tervezett vagy felújított épületről tudni kell, a Partizan Architecture fiatal építészei, Major Zoltán és Müllner Péter pedig érzékletes és szellemes stand-up keretében mesélték el, hogyan próbálták visszaadni a Csaba László által a 60-as években tervezett templom eredeti szépségét úgy, hogy közben a helyi közösség jóindulatát és rokonszenvét is megtartsák.

Otthonossá tett templom

A templom története is érdekes, hiszen úgy épült fel a szocializmus idején, hogy templom mivolta ne nagyon szúrjon szemet az ország- és pártvezetésnek, és gyakorlatilag azokból a kövekből készült, amelyeket a falusiak a környékről össze tudtak szedni.

Amikor elkészült, a helyiek is elcsodálkoztak, hogy így néz ki

– mesélték a fiatal építészek, akik a prezentáció során bemutatták, hogyan próbálta a közösség szőnyegekkel és képekkel otthonossá tenni az egyszerűségében modern templomot.

Ezt a „berendezést” Major Zoltán és Müllner Péter a helyiek szeretetének tudta be, és így, ezzel az empátiával kezdtek neki a felújításnak, egyszerre tisztelegve Csaba László munkássága és a legnehezebb időkben templomot építő közösség elszántsága előtt. A felújítás során bemutatott építészeti teljesítmény mellett ezt a morális hozzáállást is értékelte a vezető magyar sajtóorgánumok képviselőiből álló médiazsűri, amelynek értékítélete idén találkozott a közönség ízlésével és szeretetével, hiszen ez a rekonstrukció nyerte el a közönségdíjat is.

Laktanya és téglagyár

A Média Építészeti Díja tizenkilenc éve mutatja be a kortárs magyar építészet legkiemelkedőbb és legizgalmasabb munkáit egy show-műsor keretében, ahol a nézőpontok ütköztetésére is lehetőség van, a cserépváraljai templomról azonban egyöntetű elismeréssel döntöttek az újságírók.

A nemzetközi szaktekintélyekből álló előzsűri idén rekordszámú, mintegy kétszáz alkotás közül választotta ki a legjobbakat. A finalisták között volt még a zsámbéki Csillagvilág Református Óvoda (tervező: Archikon), a pápai Református Diákotthon (tervező: BIVAK), a pellérdi Oktatási és Nevelési Központ (tervező: Getto Tamás, Schunk Tímea), illetve a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Református Szeretetotthon (tervező: Openworks).

A MÉD a párbeszéd mellett lehetőséget ad a fiatal építészek bemutatkozására is. A tervek között öt diplomamunka mérkőzött meg egymással:

az egykori Domus Áruházat közösségi nappaliként elképzelő terv,

a százhalombattai Téglagyári-völgybe Micélium Tudásközpontot álmodó elképzelés,

egy győri színházpedagógiai műhely,

a salföldi kőkúti pálos kolostorrom és környezetének revitalizációja,

illetve a Tájhasználók – Túlélési stratégiák léptékkísérlete című szentkirályszabadjai munka

került a médiazsűri elé, utóbbi a volt szovjet laktanyák lehetséges újrahasznosításáról szól. Az ötből négy munka egyébként is már meglévő, elhagyatott, lepusztult, használaton kívüli objektumok revitalizációját tűzte ki célul érzékenyen, a környezetre, a fenntarthatóságra és a helyi közösségekre is figyelve.

A médiazsűri díját végül a micéliumot gyártó egykori téglagyár terve nyerte el, és egyúttal azt is megtudtuk, hogy a micélium gombából hogyan lehet tartós, ugyanakkor száz százalékig természetes és lebomló építőanyagot gyártani.

Finta József köszöntése

A Média Építészeti Díját (MÉD) az Építészfórum szakmai portál két alapító főszerkesztője, Pásztor Erika Katalina és Vargha Mihály hívta életre azzal a céllal, hogy a legkiválóbb magyar építészeti alkotásokat ne csak a szakmának, hanem az építészet iránt érdeklődő szélesebb közönségnek is bemutassák, mindig remek hangulatú, nyilvános gálaesten.

A médiazsűrit idén Bagi László (Forbes, a zsűri elnöke), Osvárt Judit (ELLE Decoration), Rajcsányi Gellért (Mandiner), Sümegi Noémi (Index), Szilágyi Róza Tekla (Eidolon Journal), Zubreczki Dávid (építészeti mesemondó) és Zsuppán András (Válasz Online) alkotta. A szakmai zsűrit Soltész Noémi és Weiszkopf András építész, valamint Wesselényi-Garay Andor építészetkritikus képviselte.

A díjátadón minden évben sor kerül a mesterek köszöntésére: idén Finta József építész vehette át az elismerést, miután levetítettek egy vele készült kisfilmet. Finta József meghatottan vette át az emlékdíjat, ami azt jelzi, hogy nemcsak az épületeiben, hanem a tanítványaiban is tovább él a munkássága.

A szerző a Média Építészeti Díja újságírókból álló zsűrijének tagja.

(Borítókép: A cserépváraljai római katolikus templom. Fotó: Danyi Balázs)