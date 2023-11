Ókovács Szilveszter: Vajon a sajtó miért ezzel jön csak?

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója azt szeretné, ha a Nemzeti Színház két színésze maradéktalanul felépülne. És azt is, „ha ez a nagyszerű színházi szakember, kiváló rendező, Vidnyánszky Attila a helyén maradna”.

Amikor Ókovács Szilveszter elolvasta a hírt, miszerint Vidnyánszky Attila lemondott vezérigazgatói posztjáról a Nemzeti Színházban történt baleset miatt, a közösségi oldalára rögtön kiírt három sort.

Az Opera főigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta: minderről senkivel sem egyeztetett. Rónai Egon műsorvezető ekkor megkérdezte tőle, hogy miért fordulhatott elő az a helyzet, hogy egyszerre több állami fenntartású intézményvezető is megszólalt, maradásra kérve Vidnyánszkyt.

Határozott idejű szerződésnél nem tud kilépni az ember, tehát ez felajánlás volt, amelyet a miniszter úrnak kell egyszer elbírálnia. Úgy gondolom, ezt a vizsgálat végén kell megtennie, addig pedig egy nagyon szép, és gondolom: fájdalom és elkeseredés szülte gesztus a felajánlott lemondás

– fogalmazott Ókovács Szilveszter.

Hozzátette: ő is azt szeretné, ha a két színész (Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó – a szerk.) maradéktalanul és hamar felgyógyulna. Emellett azt is szeretné, „ha ez a nagyszerű színházi ember, kiváló rendező, Vidnyánszky Attila a helyén maradna”.

Ki az áldozat?

Rónai Egon ekkor hangsúlyozta, hogy Szász Júliáról és Horváth Lajos Ottó színészekről van szó. És hangot adott annak: furcsállja, hogy kezd olyan lenni a helyzet, mintha róluk senki nem beszélne, és

mintha Vidnyánszky Attila lenne a történet áldozata.

Miközben a két művész szenvedett munkahelyi balesetet munkavégzés közben a Nemzeti Színházban, és a hírek szerint most is rossz állapotban vannak.

Ezt ugye senki nem gondolja komolyan. Nem azért, mert bárki elfelejtette volna őket, egyáltalán nem. Az ő helyzetük ebben az esetben teljesen világos. És tapintatból sem. Ők maguk sem nyilatkoznak, pedig megtehetnék, tudnak beszélni. Egész biztos vagyok benne, hogy az intézményvezető társaim sem azért őket emlegetik, de hát a sajtót tessék megkérdezni. Vajon a sajtó miért ezzel jön csak?

– tette fel a kérdést a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

A műsorvezető ekkor megjegyezte, hogy a sajtó mellett ő maga is meglepődött ezen. Azon is, hogy az intézményvezetők mellett még a Magyar Teátrumi Társaság – amelyet Vidnyánszky vezet – is maradásra kérte a Nemzeti Színház vezérigazgatóját, ami szerinte „vicces helyzet”. Ókovács nem értette, miért az.

„Nem érdeke a magyar kultúrának, hogy a fontos vezéregyéniségek a helyükön maradjanak? Nem mindegy, hogy ki áll a Nemzeti Színház élén” – fogalmazott az Opera főigazgatója.

Nem érdemes hisztériát kelteni

Rónai felvetette, hogy a Rómeó és Júlia című előadást Vidnyánszky rendezte, ezáltal ő a felelős a színészekért, a rendezésért, és még a díszletért is. Ókovács Szilveszter erre azt mondta, ő nem lát bele a Nemzeti Színház belügyeibe, ismerethiány miatt pedig nem is merülne el benne. „Az Operában működik egy rendszer. Úgy vélem, a Nemzetiben is, ahogy minden más színházban” – fűzte hozzá.

A díszlet a tervezéstől a színpadra állításig több ellenőrzésen és vizsgálaton esik át, és az előadások alatt is fokozottan figyelnek rá.

A műsorvezető felidézte, hogy a színház dolgozói azt mondják: többször szóltak, hogy veszélyes a helyzet, és a színészek a négyméteres magasságban nincsenek biztonságban.

Ókovács Szilveszter erre azt mondta: nem érdemes elrugaszkodni attól, hogy a művészetben milyen kockázatok vannak. Rónai ekkor megkérdezte, hogy „nem minimalizálni akarjuk ezeket a baleseteket?”.

Az Opera főigazgatója azzal példálózott, hogy egy focista az öltözőben is meg tud sérülni, elég egy félrecsukló bokamozdulat. Rónai Egon ekkor konkrétabban rákérdezett, hogy a művészeknek van-e biztosításuk.

Hogy a művész magára mit köt és mit nem köt, az a saját dolga. Az Operában a magénekeseknek vendégszerződésük van, a balett, a zenekar és az énekkar pedig alkalmazott. A színház szerződése, a színház biztosítása ezekre mind vonatkozik. Ami a színházban történik, azért a színháznak eleve felelősséget kell vállalnia, mindaddig a pontig, amíg valóban ő tehet róla

– mondta Ókovács Szilveszter.

A főigazgató arról is beszélt, hogy a napokban annyit beszélgetett a saját színpadi műszakvezetőjével, amennyit még soha. Megjegyezte: „Sajnos ilyen szomorú baleset kell ahhoz, hogy az emberek fenekében újra zabszem legyen, mert a színház valóban veszélyes üzem. Hisztériát ugyanakkor nem érdemes kelteni körülötte, mert begörcsölt emberekkel nem lehet művészetet művelni.”

Mint megírtuk, baleset miatt félbeszakadt a Nemzeti Színházban a Rómeó és Júlia péntek esti előadása.

Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót érte baleset, amely a színfalak mögött történt, pontosabban valószínűleg a színpad és a kulisszák határán, ugyanis információink szerint a két színész a vastraverzekkel felépített díszlet felső emeletéről zuhant több – egyesek szerint négy – métert hátrafelé, és olyan súlyos sérüléseket és töréseket szenvedhettek, hogy több hónapig is eltarthat a felépülésük.

Az intézmény vezérigazgatója, Vidnyánszky Attila elismerve felelősségét, lemondott posztjáról, amit a Kulturális és Innovációs Minisztérium is megerősített. A tárca közleménye szerint Csák János miniszter „a színházban történt balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a kezdeményezéssel”.





A Nemzeti Színházban történt baleset óta Vidnyánszky Attila először szólalt meg a történtekkel kapcsolatban.

A színház vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy a rendőrségi vizsgálattal együtt megindult a színház saját, belső vizsgálata is, ezért a héten visszaépítik a díszletet és lemodellezik, hogy pontosan mi történt.

