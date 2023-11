Már a kisgyermekek is szoronganak a katasztrófától

Geofizikusoktól elkezdve mérnökökön, közgazdászokon át egészen az őslakos vezetőkig terjed azon személyek listája, akiknek gondolatait összefogja a Klímakönyv. A The New York Times bestseller alkotását hazánkba az On the Spot stábja hozza el, november végétől már elérhető a boltokban.

Világhírű szerzők

A mű elsődleges célja, hogy felkészítsen bennünket az éghajlati katasztrófa elleni harcra azáltal, hogy minden részletre kiterjedően igyekszik bemutatni a globális klímaválság helyzetét, a jövőbeni kilátásokat és a halaszthatatlan tennivalókat. A kötetben megjelenő számos szakember gondolatait

Greta Thunberg klímaaktivista sorai fűzik össze, ezzel létrehozva egy egységes alkotást.

A szerzők között olyan nevek szerepelnek, mint Margaret Atwood kanadai író-költő, Elisabeth Kolbert és David Wallace-Wells, a New Yorker magazin sztárszerzői, Thomas Piketty világhírű francia közgazdász, vagy Michael E. Mann amerikai klimatológus-geofizikus, légkörkutató. Az öt részre tagolódó kötetet Molnár Csaba fordította, a magyar kiadás szaklektorai Pongrácz Rita, Patonai Katalin és Zolai Anikó.

Cseke Eszter és S. Takács András, az On the Spot alkotópárosa a hozzánk eljuttatott közleményben így fogalmaz:

A Vissza a természethez című környezetvédelmi sorozatunk kapcsán szinte hetente írtak nekünk hozzánk hasonló fiatal szülők, hogy mit mondjanak a kisiskolás gyerekeiknek, akik láthatóan aggódnak a természet megállíthatatlannak tűnő pusztítása miatt, és komolyan szoronganak a klímaváltozás következményeitől. A Klímakönyv tele van valódi, őszinte és reményteli válaszokkal, miközben nem hazudja el a szomorú valóságot. Éppen ezért nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az On the Spot című könyvsorozat részeként jelenik meg magyarul a Greta Thunberg által szerkesztett kötet.

A Klímakönyv 2023. november 22-én debütál a magyar könyvkereskedésekben.